Dobré noviny

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Stojí za to vidieť: Bratislava sa prezentuje nádherne prepracovaným videom

Takto naše hlavné mesto len tak hocikedy neuvidíte. To najlepšie z najlepšieho si môžete vychutnať práve tento víkend.

Urban Art Festival v uliciach Bratislavy. — Foto: Reprofoto/YouTube

BRATISLAVA 29. júna (Dobré noviny) - Je to naše hlavné mesto a hoci sa názory naň líšia, nájdete tu aj naozaj pekné zákutia, ktoré sa oplatí objavovať. Dokazuje to aj video z Urban Art Festivalu v Bratislave, ktoré vám ukáže kultúrne pamiatky tohto veľkomesta, ale aj živý ruch, ktorým pulzujú jeho ulice.

Tradície zmiešané s históriou a typickou architektúrou okorenené našimi gurmánskymi špecialitami a krásnymi ženami, ktorými sa Slovensko môže pochváliť. To všetko nájdete počas ďalšieho ročníka tejto veľkolepej akcie, ktorá sa koná od 30. júna do 1. júla 2018.

Pripravených je pre vás 6 pódií, kde sa bude konať 40 vystúpení rôznych hudobných žánrov vrátane tradičného folklóru. Na Hviezdoslavovom námestí pocestujete časom, v meste objavíte aj handmade zónu či Dáždnikovú ulicu, no osvieži vás aj Ľadové kráľovstvo. Príjemnú atmosféru vyčarujú aj viacerí pouliční umelci a vychutnať si túto zmes zábavy a oddychu budete môcť aj vďaka turistickému vláčiku či plavbe loďou.

Vstupy na rôzne podujatia máte zadarmo a spoznáte aj to, o čom ste nevedeli, že v Bratislave nájdete. A verte či nie, stojí to za to!