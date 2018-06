TASR

Po viac ako 200 rokoch sa na Bratislavskom hrade opäť nachádza kaplnka

Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) si praje, aby sa kaplnka stala miestom, kde opozícia aj koalícia nájde pokoj.

Na snímke bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský posväcuje hradnú kaplnku na Bratislavskom hrade. Kaplnka je zasvätená Sedembolestnej Panne Márii - patrónke Slovenska. V Bratislave dňa 29. júna 2018. — Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 29. júna (TASR) – Po viac ako 200 rokoch sa v priestoroch Bratislavského hradu opäť nachádza hradná kaplnka. Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) si praje, aby sa stala miestom, kde opozícia aj koalícia nájde pokoj. Rovnako verí, že práve toto miesto prispeje k rozvahe poslancov NR SR. Uviedol to v piatok počas brífingu po skončení slávnostnej svätej omše pri príležitosti vysvätenia hradnej kaplnky.

"Keď som prvýkrát prešiel NR SR a priestory Bratislavského hradu, cítil som, že urobím všetko pre to, aby tu bolo miesto – kaplnka, kde sa dá sadnúť, pokloniť sa, porozmýšľať, odpustiť a poprosiť o odpustenie," povedal Danko. Zároveň verí, že kaplnka sa stane miestom, ktoré pomôže všetkým nájsť správnu cestu. "Verím, že sa politika zmení a nebude to už teatrálny cirkus liberálnych hodnôt, ale že to bude to, na čom má byť Slovensko postavené, a to je kresťanská viera," uviedol predseda NR SR.

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský počas kázne slávnostnej svätej omše uviedol, že požehnanie kaplnky je prejavom úcty a viery. "Príležitosť požehnať posvätný priestor na Bratislavskom hrade chápem aj ako doplnenie rekonštrukcie tejto budovy, ktorá tvorí identitu aj našej histórie. Kaplnka na Bratislavskom hrade bola aj vo svojich počiatkoch jestvovania hradu a istým spôsobom obnovujeme priestor, ktorý tu vždy existoval," povedal Zvolenský.

Hradná kaplnka sa nachádza v priestoroch bývalej hudobnej siene. Zasvätená je Sedembolestnej Panne Márii – patrónke Slovenska. V jej priestoroch sa budú pri príležitosti významných sviatkov konať sväté omše. Prístupná je verejnosti ako súčasť Slovenského národného múzea.

Kaplnka bola od polovice 16. storočia vždy súčasťou Bratislavského hradu. V roku 1802, keď hrad pridelili vojenskej správe, zanikla a stali sa z nej ubytovacie priestory pre vojakov.