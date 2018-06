TASR

Panama pri premiére na MS nezískala ani bod, Gomez: Nie sme najhorší

Panamskí futbalisti boli spoločne s Egyptom jedinými účastníkmi MS 2018, ktorí prehrali v skupine všetky tri svoje zápasy.

Momentka zo zápasu MS Belgicko - Panama. — Foto: TASR/AP

Saransk 29. júla (TASR) - Panamskí futbalisti pri svojej premiére na majstrovstvách sveta nezískali ani bod. Spoločne s Egyptom boli jedinými účastníkmi MS 2018, ktorí prehrali v skupine všetky tri svoje zápasy.

Stredoameričania boli so skóre 2:11 štatisticky najhorší tím v Rusku. "Možno sme skončili poslední, ale boli sme skutočne najhorší? Mali by sme sa na to pozerať komplexne, pretože sme nováčik a dostali sme sa do najťažšej skupiny. Prosím, nehovorte o nás, že sme najhorší," citovala agentúra AP trénera panamskej reprezentácie Hernana Gomeza.

Bejzbal a box sú najpopulárnejšími športmi v Paname, futbal sa rozvíja pomalšie, pretože v krajine chýbajú kvalitné ihriská a celková infraštruktúra. "My sa stále len učíme. Myslím si, že by ste nás mali viac rešpektovať. Keď sa pozrieme do histórie, tak nie sme najhorší a na toto treba myslieť. Získali sme obrovské skúsenosti a veríme, že sa na scénu majstrovstiev sveta ešte vrátime," doplnil Gomez.

Panamskí hráči skórovali v Rusku iba dvakrát, no ich góly fanúšikovia oslavovali, ako keby boli víťazné. V úvodnom zápase proti Belgicku (0:3) sa Panamčania presného zásahu nedočkali a ich prvý gól na MS dal v dueli proti Anglicku (1:6) Felipe Baloy. O druhý sa postaral Jose Rodriguez, ktorého strele pomohol do siete tečom obranca Tuniska (1:2).

Futbalisti zo severu Afriky hrali na MS už päťkrát, no proti Paname si pripísali iba svoje druhé víťazstvo v histórii svetových šampionátov. Z prvého triumfu sa tešili pred 40 rokmi, keď zdolali Mexiko 3:1. "Zaslúžili sme si vyhrať. Hneď po vyžrebovaní skupín sme vedeli, že máme nádej na tretie miesto. Je pravda, že sme dostali veľa gólov, ale hrali sme proti skutočne silným súperom," vyhlásil tuniský lodivod Nabil Maaloul.