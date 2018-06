Štartujú populárne festivaly Hip-Hop žije a Topfest

TASR

Najväčšou hviezdou festivalu Hip-Hop žije bude americký raper Rick Ross.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 29. júna (TASR) – Kroky fanúšikov hip-hopu smerujú do bratislavského rekreačného areálu na Zlatých pieskoch. V piatok popoludní otvára brány festival Hip-Hop žije. Počas dvoch dní, 29. a 30. júna sa predstaví celá špička slovenskej a českej hip-hopovej scény. Najväčšou hviezdou festivalu bude americký raper Rick Ross.

Festivalový program na hlavnom pódiu otvorí DJ Roman Záložný, po ňom prídu Boki & Selfbeatz, ďalšími účinkujúcimi budú Plexo & Mugis, Delix & DJ Hlavy, Zverina & Shomi & DJ Aldo, večer potom Separ & Papa Lipi, Majk Spirit & General Foxx a na záver Rick Ross. V sobotu sa predstavia Sima & DJ Sofi F, Kali & Peter Pann, Chaozz & Live Band, Čis T & Madskill, večer potom Strapo & Dj Spinhandt, Ektor a Kontrafakt.

Neplnoletí návštevníci do 15 rokov môžu navštíviť festival len pod dozorom zákonného zástupcu alebo osoby staršej ako 18 rokov. Tínedžeri vo veku 15 až 18 rokov môžu prísť aj sami, ale majú prísny zákaz konzumácie alkoholických nápojov. Všetci do 18 rokov budú mať špeciálne označenú pásku.

Pripravená je aj VIP zóna, ktorá je však prístupná iba dospelým. Má vlastný bar, chillout zónu, občerstvenie, welcome drink, pokerovú zónu a fotostenu, aj možnosť stretnúť sa s interpretmi. Pripravený je i sprievodný program, už od piatka večera sa bude dať hrať streetball, kto sa chce niečo nové naučiť, môže skúsiť graffiti workshop, pripravený je aj hip–hop tanečný battle či tanečné semináre. Festival končí v nedeľu 1. júla o 05.00 ráno, kedy sa začne uzatvárať areál.

Areál Zelená voda v Novom Meste nad Váhom privíta v piatok popoludní fanúšikov rockovej scény. Jubilejný 15. Topfest prinesie koncerty kapiel Clawfinger, Amaranthe, Kabát, Horkýže Slíže, Tublatanka, The Great Malarkey, IneKafe, Petra Nagya a skupiny Indigo, HEX, Zóna A, Konflikt, The Asteroids Galaxy Tour, Jelen, Doga, Čechomor, Extip či Wasabi Circus. Festival s 15-ročnou históriou ponúka dva dni plné hudby, tri pódiá aj sprievodný program, nebudú chýbať atrakcie, detské zóny, kolotoče či funzóny. Pred vstupom do areálu budú prebiehať zvýšené bezpečnostné prehliadky.

Jubilejný festival sa ponesie v duchu rôznych hudobných štýlov a dokonalej letnej atmosféry. Okrem dvoch hlavných pódií bude mať festival aj tretie vo forme autobusu a kapely budú vystupovať priamo na jeho streche.

Stanové mestečko sa nachádza priamo v areáli Zelená voda. Stanovanie pri autách bude možné len na vyhradenom parkovisku a len do naplnenia jeho kapacity. Pre návštevníkov pripravili organizátori kyvadlovú dopravu, ktorá bude premávať od piatka z hlavnej stanice v Novom Meste nad Váhom do areálu Zelená Voda aj v opačnom smere.