Lenka Miškolciová

Dnes o 10:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Hltali sme ich so zatajeným dychom: Spomeniete si na tieto legendárne relácie a seriály?

Zaspomínajte s nami na kultové programy.

BRATISLAVA 30. júna - Roky dávnej aj nedávnej minulosti nám dali veľké množstvo programov, relácií a seriálov, ktoré sme milovali. A stále milujeme. Pretože, ak sa aj dnes náhodou v programe objaví Nemocnica na okraji mesta alebo napríklad taká Žena za pultom, stále im dajú mnohí prednosť pred najnovším dielom súčasného seriálu. A to aj napriek tomu, že repliky hercov mnohí poznajú už snáď aj naspamäť.

Spomeniete si ešte na televízne programy, kvôli ktorým ste vstávali skoro ráno, držali nasilu otvorené oči do neskorého večera alebo utekali domov zo školy či práce? Pripomeňte si s nami relácie, o ktorých sa na druhý deň ráno rozprávali všetci spolužiaci či kolegovia.

To naj zo seriálov minulosti

Sanitka - 1984

Záchranári, ktorí boli vždy tam, kde ich bolo treba. Napínavé príbehy záchranárov patria k najobľúbenejším programom, čo v ére Československej televízie vznikli. Muži v bielich plášťoch boli neustále v pohotovosti, aby zakročili tam, kde ich najviac potrebovali. Kultový seriál s Jiřím Bartoškom, Pavlom Zedníčkom, Jaromírom Hanzlíkom a mnohými ďalšími legendami sme sledovali so zatajeným dychom. A titulnú pieseň v podaní Hany Zagorovej, Petra Kotvalda a Stanislava Hložeka si mnohí spievajú až dodnes.

Spadla z oblakov - 1978

Príbehy detí z podtatranskej dediny Čabovce a Majky - dievčatka z planéty Gurun. Seriál pre deti sa začína na začiatku prázdnin, kedy sa dvaja kamaráti Slavo a Karol v podvečer vybrali do miestneho lomu. Tam zrazu uvidia dievčatko, ktoré sa prechádza po hladine jazera a okolo hlavy jej svietia zvláštne iskierky. Tak sa začína príbeh, ktorý si pripútal k obrazovkám obrovské množstvo detí.

Tridsať prípadov Majora Zemana - 1974

Životné osudy Jana Zemana, s ktorým sme prežili 30 rokov, pútali k obrazovkám snáď celé Československo. Jan Zeman sa vracia z koncentračného tábora spoločne s Kalinou a doktorom Veselým. Potom, ako vyrieši ako amatér svoj prvý prípad, Kalina ho zverbuje do radov vznikajúceho SNB. Následne je Zeman vyslaný do Kateřínskej Hory, kde sa stretáva s Jirkou Hradcom, s ktorým sa po vyriešení ilegálneho prekročovania hraníc dostáva až do Prahy.

Hoci seriál Tridsať prípadov majora Zemana bol najväčším ideologickým projektom Československej televízie, ktorý oslavoval Verejnú bezpečnosť, na popularite mu to neuškodilo.

Nemocnica na okraji mesta - 1977

Seriál z pera legendárneho Jaroslava Dietla nás prevádza životmi protagonistov, ktorí sú nevyhnutne späté s oddelením ortopédie. Príbeh sa začína autonehodou známeho hokejistu a na oddelenie primára Sovu práve nastupuje mladá lekárka Alžběta Čeňková. Seriál Nemocnica na okraji mesta býva často označovaný za to najlepšie, čo československá televízia vyprodukovala. Môže za to nielen Dietlov scenár, ale aj výborné herecké výkony.

Malý Pitaval z veľkého mesta - 1982

Partia pražských kriminalistov pátrajúca po páchateľoch drobných aj tých, ktorí páchali tie najzávažnejšie zločiny. Niektoré prípady vyšetrovateľov boli úsmevné, iné hrozivé. Ďalší seriál od Jaroslava Dietla si takisto získal svoju rozsiahlu fanúšikovskú základňu.

Žena za pultom - 1977

Príbeh o živote, starostiach a radostiach obyčajnej predavačky Anny Holubovej z potravín pútal k obrazovkám slušnú čast Československa. Takisto za ním stojí scenárista Jaroslav Dietl. Hoci išlo o normalizačný seriál so zavádzajúcimi scénami, v ktorých sa často objavovali aj pulty preplnené potravinami, v dobe svojho vzniku bol mimoriadne populárny, i keď kritizovaný kvôli „neusporiadanému“ osobnému a ľúbostnému životu hlavnej hrdinky.

Bakaláři - 1971

Bakalári sa pôvodne nevolali Bakalári, ale Kufor za dverami. Za scenárom stáli psychiater Miroslav Plzák, Jaroslav Dietl a herec Vladimír Menšík. Menšík napísal vtipnú poviedku o manželovi, ktorý pri hádke rozkopol dvierka od skrinky a kufor, do ktorého jeho žena zničené dvierka uložila, aby ich manžel odniesol opraviť, považoval za vyhadzov. Diváci boli nadšení, a tak vznikli Bakalári, ktorých scenáristami boli často samotní diváci, ktorí posielali svoje vlastné námety na vtipné príbehy, ktoré bavili celé Československo.

Najpopulárnejšie relácie

Vtipnejší vyhráva - 1971

Jedným z najobľúbenejších televíznych zábavných programov 70. a 80. rokov minulého storočia bola bez pochýb aj relácia Vtipnejší vyhráva.Vyrábala sa v bratislavskom televíznom štúdiu a jej vysielanie sa začalo 18.mája 1971. Princíp bol jednoduchý a spočíval v tom, že populárni herci, speváci, ale aj iné známe osobnosti na pódiu vo viacerých kolách rozprávali vtipy. Reláciu moderovali Oldo Hlaváček a Ivan Krajíček. Neskôr len Hlaváček, ktorý bol zároveň aj scenáristom programu.

V;rozprávaní vtipov v jednotlivých kolách striedali menšie scénky a vystúpenia hudobného hosťa. Okrem toho však verejná nahrávka bola aj príležitosťou pre miestne či podnikové kapely, aby sa mohli prezentovať pred televíznymi divákmi. Jednotlivé vtipy hodnotila porota bodmi.

Matelko - 1973

Robil detstvo krajším. Matelko je bez akýchkoľvek diskusií určite najpopulárnejšou reláciou pre deti z čias minulého režimu. Asi nie je nikto, kto by si nepamätal príbehy zvedavého Drobčeka. Práve vďaka Matelkovi sa deti v minulosti dozvedali rôzne užitočné veci. Hoci na obsah už možno mnohí zabudli, kultovú zvučku pravdepodobne už nikdy nevypustíme z hlavy.

Cvičme v rytme - 1986

Celkom prvá relácia svojho druhu v Československu, ktorá sa snažila prebudiť v populácii chuť do pohybu. Na obrazovky teda prišla partia zväčša sympatických a pekných slečien, ktoré v obtiahnutých cvičebných úboroch predvádzali rôzne cviky. Autorkou cvičebnej zostavy bola Eva Križková a Cvičme v rytme býva občas označované aj za prvú „erotickú“ reláciu v Československu.