TASR

Dnes o 12:02 čítanie na minútu Kolumbia slávi postup, Pekerman sa obáva o zraneného Rodrigueza

Stredopoliar Bayernu Mníchov, ktorý je v tíme nemeckého majstra na hosťovaní z Realu Madrid, si obnovil zranenie lýtkového svalu.

Kolumbijskí hráči oslavujú úvodný gól spoluhráča Yerryho Minu v zápase základnej H-skupiny na MS 2018 vo futbale Senegal - Kolumbia v Samare 28. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Samara 29. júna (TASR) - Kolumbijskí futbalisti vyhrali v záverečnom zápase H-skupiny nad Senegalom 1:0 a do osemfinále MS 2018 postúpili z prvého miesta, po pol hodine hry však prišli o zraneného tvorcu hry Jamesa Rodrigueza.

Stredopoliar Bayernu Mníchov, ktorý je v tíme nemeckého majstra na hosťovaní z Realu Madrid, si obnovil zranenie lýtkového svalu. "Je to veľmi znepokojujúca situácia, pretože deň pred zápasom s nami normálne trénoval. Bol úplne v poriadku a neboli žiadne náznaky, že by ho niečo trápilo. Budeme musieť čakať na výsledky vyšetrení a verím, že prídu pozitívne správy," citovala agentúra AP trénera kolumbijského tímu Joseho Pekermana.

Rodriguez odohral v úvodnom dueli MS proti Japonsku (1:2) tridsať minút. V druhom vystúpení proti Poľsku (3:0) bol na ihrisku počas celého zápasu, prihral na dva góly a vyhlásili ho za najlepšieho hráča zápasu. Proti Senegalu nastúpil od začiatku, no ešte v prvom polčase musel ihrisko nútene opustiť. "Je to veľmi zlé, že James musel tak skoro v zápase skončiť. Dodáva nášmu tímu futbalovosť a radosť z hry. Sme z toho veľmi smutní, no nakoniec sa nám podarilo zvíťaziť," vyhlásil strelec jediného gólu v zápase Yerry Mina. Dvadsaťtriročný stopér FC Barcelona dal na šampionáte už dva góly. Prvý zaznamenal proti Poľsku a rovnako ako v súboji proti Senegalu mal prívlastok víťazný.

Pekerman vyjadril spokojnosť s víťazstvom vo veľmi ťažkej skupine. "Senegal odohral výborný turnaj, no i napriek tomu nepostúpil. V našom vzájomnom zápase bolo cítiť veľké napätie, ale zvládli sme to. Súper hral najmä v prvom polčase veľmi dobre. Nedokázali sme ich eliminovať v strede poľa a Falcao dostával na hrote málo lôpt. Náš cieľ sme ale splnili, pretože tú máme výborných hráčov."

Kolumbia sa v osemfinále stretne 3. júla v Moskve s druhým tímom G-skupiny Anglickom.