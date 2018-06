Kristína Jurzová

Nóri už zbytočne nevyrúbu ani jeden strom

Dobrá správa pre „pľúca Zeme“. Za ich záchranu bojuje krajina, ktorá je síce tisíce kilometrov ďaleko, no aj tak jej záleží na budúcnosti tejto planéty.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Kamil Pisko

OSLO 29. júna (Dobré noviny) - O životnom prostredí sa hovorí veľa. Ale iba hovorí, pretože oveľa menej sa koná. Svetlou výnimkou je však Nórsko, ktoré ide príkladom aj pre ostatné krajiny sveta. Táto severská krajina je totiž prvou na svete, ktorá zaviedla významné opatrenia proti odlesňovaniu dažďových pralesov.

Mať drevený nábytok, podlahu či dokonca celý dom - to je túžba mnohých z nás. Nielenže je pekné, teplé a voňavé, ale navodzuje nám pocit prírody aj v domácnosti. Iba málokto sa však reálne zamyslí nad tým, odkiaľ to drevo vlastne prišlo. Logika nám vraví, že z lesa, no slovo les nám znie akosi abstraktne, vzdialene. Až kým nezbadáme na vlastné oči holé rúbaniská...

Amazonský prales padá za obeť ľudskému konzumu. Foto: Flickr

Táto ľudská túžba už pritom odlesnila Argentínu, Brazíliu, Indonéziu, Malajziu a mnohé ďalšie krajiny, ktoré predtým kypeli zeleňou. Drevo pritom neputovalo miestnym obyvateľom, ale do rozvinutého „západného“ sveta.

Nórska vláda si však povedala dosť a rozhodla sa, že už nebude dovážať produkty, ktoré stoja za výrubom tropických pralesov. V praxi to bude vyzerať tak, že už viac nepodpíšu kontrakt so spoločnosťami, ktoré stoja za ničením „pľúc Zeme“. A importované materiály a produkty budú prísne kontrolovať.

Na archívnej snímke z 15. septembra 2009 je odlesnené územie Amazonského pralesa v brazílskom štáte Para na severe krajiny. Foto: TASR/AP

Tu sa však iniciatíva severanov nekončí. K podobnému kroku vyzvali aj Britániu a Nemecko, ktoré sa svojím konzumným správaním výrazne podieľajú na devastácii dažďových pralesov.