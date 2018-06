TASR

Dnes o 11:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Japonci sú v osemfinále MS vďaka pravidlu fair-play, Nišino: Zaslúžene

Japonsko a Senegal získali rovnaký počet bodov, mali zhodné skóre a ich vzájomný zápas sa skončil remízou, no v prospech Japoncov rozhodlo to, že inkasovali o dve žlté karty menej ako Afričania.

Akira Nišino. — Foto: TASR/AP

Moskva 29. júna (TASR) - Prvýkrát v histórii majstrovstiev sveta vo futbale rozhodla o postupujúcom do vyraďovacej fázy štatistika fair-play. Japonsko a Senegal získali v H-skupine rovnaký počet bodov (4), mali zhodné skóre (4:4) a ich vzájomný zápas sa skončil remízou (2:2), v prospech "modrých samurajov" tak rozhodlo to, že inkasovali o dve žlté karty menej ako Afričania.

Japoncov tak napokon nemusela veľmi mrzieť prehra 0:1 v ich záverečnom zápase skupinovej fázy proti Poľsku. Zverenci trénera Akiru Nišina to mali dobre spočítané, poznajúc skóre paralelného duelu Senegal - Kolumbia (0:1) sa na konci stretnutia ani nesnažili útočiť. "Bol to veľký risk, ale spoliehal som sa na výsledok zápasu Senegal - Kolumbia. Napriek tomu, že som nebol spokojný s našou hrou, tak si myslím, že sme si zaslúžili postúpiť. V osemfinále MS sme už hrali a teraz sme sa tam dostali rovnakými zbraňami ako predtým - oduševnenosťou a mentálnou silou. Dali sme do toho v predchádzajúcich dueloch všetko a verím, že sme ešte nedosiahli svoj strop," povedal japonský tréner podľa portálu fifa.com.

Japonskí hráči nastúpia do pondelkového osemfinále proti Belgicku s veľkým odhodlaním. "Niet pochýb o tom, že náš súper je oveľa silnejší ako my. No my musíme držať spolu a bojovať najviac, ako sa len bude dať," uviedol podľa agentúry AP obranca ázijského zástupcu na MS Juto Nagatomo.

Smutní Senegalčania nestačili v záverečnom stretnutí skupiny v priamom súboji o postup na Kolumbiu. V závere zápasu sa pokúšali o tlak, ale vytúženého gólu, ktorý by znamenal miestenku v osemfinále, sa nedočkali. "Na mojich hráčov som hrdý, pretože bojovali za Senegal a veľmi ma mrzí, že nám ušiel postup. Keď už sme mali vypadnúť, tak to malo byť iným spôsobom. Ale vedeli sme, že môže rozhodovať aj fair-play pravidlo a rešpektujeme to. Taký je život. Od tejto generácie senegalských futbalistov však môžeme v budúcnosti očakávať ešte lepšie výsledky," uviedol tréner "Levov od Terangy" Aliou Cisse.

Majstrovstvá sveta v Rusku sú prvé od roku 1982, v ktorých vypadli všetky africké tímy už v skupinovej fáze. "Celý Senegal a celá Afrika nám fandila. Myslím si, že z majstrovstiev sveta môžeme odísť hrdí a so vztýčenými hlavami," povedal senegalský útočník Keita Balde.