Od júla začnú epidemiológovia zisťovať stav imunity populácie

Výber účastníkov bude náhodný, zo všetkých okresov, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a s rovnomerným zastúpením oboch pohlaví.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/František Iván

Bratislava 29. júna (TASR) – Stav imunity populácie Slovenska voči šiestim prenosným ochoreniam ukáže Imunologický prehľad (IP) SR 2018. Spúšťa ho Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR od 1. júla tohto roka. Cieľom je preveriť účinnosť súčasných očkovaní voči osýpkam, mumpsu, ružienke a vírusovým hepatitídam typu A, B, C. Výsledky budú známe v decembri tohto roka. Informovali o tom v piatok na tlačovej konferencii v Bratislave ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) a hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Ide o celoplošný nástroj na zistenie stavu imunity populácie SR na vybrané ochorenia, ktorý by sa mal podľa ministerky realizovať v intervaloch piatich až siedmich rokov. Ako dodala, prehľad bol nastavený na základe aktuálnej epidemiologickej analýzy. "Umožní nám to získať informácie, do akej miery je zabezpečená kolektívna imunita populácie, či očkovacie látky zabezpečujú tvorbu protilátok u očkovaných osôb a či sú správne nastavené termíny očkovania," priblížila Kalavská.

Prípravná fáza prehľadu trvala približne pol roka, spresnila ministerka s tým, že v súčasnosti prechádzajú k realizácii. Hlavný hygienik uviedol, že odberová fáza by mala trvať v období júl až september, po nej bude nasledovať fáza laboratórnych vyšetrení a fáza štatistického spracovania výsledkov. "Predpokladáme aj s pani ministerkou, že by sme tieto výsledky mohli mať koncom tohto roka," skonštatoval Mikas, pričom výsledky môžu ukázať, že sa súčasné nastavenie meniť nemusí. Na základe výsledkov však bude možné prehodnotiť a v prípade potreby upraviť stratégiu očkovania na Slovensku.

Výber účastníkov bude náhodný, zo všetkých okresov, zo všetkých vekových skupín, bez ohľadu na etnikum a s rovnomerným zastúpením oboch pohlaví. "V rámci IP 2018 budú vyšetrené séra celkovo od 4218 osôb evidovaných u všeobecných lekárov," vyčíslil Mikas s tým, že účasť je na dobrovoľnej báze.

Finančné požiadavky na IP boli odhadnuté na približne 256.000 eur, pričom zapojených bude 888 pracovníkov, z toho 33 pediatrov a všeobecných lekárov pre dospelých. Posledný takýto prehľad sa v SR realizoval naposledy v roku 2002 a preukázal dostatočnú kolektívnu imunitu populácie.