Dnes o 11:08 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Kŕmením z fľaše sa snažia v košickej zoo zachrániť mláďa opice

Umelý odchov je podľa podľa riaditeľa zoo veľmi náročný, mláďa je totiž potrebné kŕmiť niekoľko ráz denne.

Mláďa opice makaka magot sa po problémoch v skupine opíc rozhodli v košickej zoo odchovať na mlieku z fľaše. Postupne ho chcú podľa prezidenta Únie českých a slovenských zoologických záhrad a riaditeľa ZOO Košice Ericha Kočnera včleniť naspäť medzi ostatné opice. Košice, 29. júna 2018. — Foto: TASR - František Iván

"Myslím, že je to nadlho posledné mláďa v našej skupine, pretože koordinátor rozhodol, že naša skupina je už pomerne premnožená. Po samcovi, ktorého máme, už nie je potrebné mať v európskom chove ďalšie mláďatá, takže sme zaviedli u samca takú, by som mohol povedať, dočasnú antikoncepciu. Ešte predtým stihol 'odpáriť' jednu zo samičiek. Žiaľ, bola to prvorodička, neskúsená, takže mláďatko sme museli po niekoľkých dňoch handrkovania sa skupiny odobrať na fľašu, na umelý odchov. Vlastne vďaka tomu, že niekoľko dní v tej skupine prežila, predpokladáme, že po dosiahnutí veku, kedy už nebude odkázaná len na mlieko, tak ju budeme do tej skupiny skúšať prikladať a socializovať, aby sa 'prižieraním' potravy, ovocia alebo zeleniny, prípadne nejakých rastlinných výhonkov, dokázala udržať pri živote," vysvetlil pre TASR Kočner s tým, že ide o opice, ktoré majú možnosť návštevníci vidieť vo vstupnej časti zoologickej záhrady.

Umelý odchov je podľa Kočnera veľmi náročný, mláďa je totiž potrebné kŕmiť niekoľko ráz denne.

"V prvom týždni sme ho kŕmili o 22.00 h a potom ráno o 6.00 h. Aktuálne už je väčšia, takže dostáva poslednú dávku o 18.30 h až 19.00 h. Zhruba po tej nočnej prestávke dostáva prvé kŕmenie ráno medzi 6.00 h a 8.00 h. Očakávame ešte niekoľko týždňov, že bude to mláďatko len na mliečnej potrave. Je to špeciálna mliečna zmes, ktorá sa používa pri odchove primátov. Máme s tým skúsenosti, nie tak dávno sme odchovávali mláďa v rodine málp obyčajných alebo málp hnedých," povedal Kočner.

Ako dodal, ide v poradí o druhé mláďa u spomínaného druhu opíc, ktoré v ostatných ôsmich rokoch takto odchovávali.