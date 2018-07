Kristína Jurzová

Martin navštívil Čiernu horu. Jeho 3-minútové video z tejto neprebádanej krajiny vás očarí

Čierna Hora je čierna iba vo svojom názve. Je to krajina plná nádherných miest a pestrofarebných zákutí. Objavte ich prostredníctvom pútavého videa.

Perast v Čiernej Hore. — Foto: Reprofoto/YouTube

PODGORICA 1. júla (Dobré noviny) - Obrovské hory, najhlbšie kaňony, krištáľovo čisté rieky, historické mestečká a nádherné pláže. Takto nejako si predstavujeme našu letnú dovolenku. A hoci kroky mnohých Slovákov povedú do Chorvátska, predsa len sa oplatí zájsť kúsok ďalej - do Čiernej Hory, ktorá je čierna iba vo svojom názve, pretože skrýva množstvo pestrofarebných zákutí.

Táto krajina si každým rokom získava stále väčšiu popularitu nielen u zahraničných cestovateľov, ale aj u Slovákov. A so svojou kamerou ju navštívil aj Martin Víglaský, ktorý tu strávil mesiac svojho života, aby pre vás natočil video Čierna hora - krajina krásy (Montenegro – The land of beauty).

Martin a Mimi z Hike the World navštívili jazero Piva, národný park Durmitor, najhlbší kaňon Európy Tara, národný park Prokletije, Skadarské jazero, rieku Črnojevica, krásne mestečko Budva, Kotor a stanovali aj nad známou Bokou Kotorskou.

Užite si všetky tieto lokality v krátkom videu a popremýšľajte, či to „slovenské“ more nenavštívite predsa len v Čiernej Hore.