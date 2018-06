TASR

Zuzana Smatanová vydala nový dvojalbum Echo

Novinka ponúka 21 piesní, na prvom disku deväť slovenských, na druhom dvanásť s anglickými textami.

Na archívnej snímke speváčka a skladateľka Zuzana Smatanová. — Foto: TASR/Ladislav Vallach

Bratislava 29. júna (TASR) – Šesťnásobná slovenská zlatá slávica Zuzana Smatanová vydáva nový dvojalbum. Je v poradí šiestou štúdiovkou speváčky a skladateľky, dostal názov Echo. Jeho vydanie avizoval singel a klip Jediný a jediná, ktorý vydala v závere apríla. Fanúšikovia si naň museli počkať viac ako šesť a pol roka, predchádzajúci album Dvere vyšiel v októbri 2011. Zuzana ho predstavila vo štvrtok večer (28.6.) v Bratislave, do života ho uviedli fanúšikovia silným fúknutím, to aby ho zavialo ku všetkým, ktorí majú radi jej pesničky.

Novinka ponúka 21 piesní, na prvom disku deväť slovenských, na druhom dvanásť s anglickými textami. Sú nimi Echo, V dobrom aj zlom, Môžeme si už odpustiť, Miesta, duet s Adamom Ďuricom, Horou, Otcovi, Jediný a jediná, Bergen a Zmútená voda, na druhom disku anglické Echo, Runner Shooter, Hard Nut, Cloudkeeper, Paper Ship, Secret, Liquid Condition, Scarecrow, Lavender, Doe, The Story of a Salmon, dvanástou je Woods. Bonusom albumu je videodokument z nahrávania albumu.

„Od roku 2014 som sa začala tomu veľmi potajme venovať, vedela o tom iba moja mama a pár ľudí okolo. Bolo to pre mňa úžasné tvorivé obdobie, chcela som to tajiť, lebo som sa pustila na cestu, ktorou som ešte nikdy nešla, produkovať si album sama. Vedela som, že to bude veľký náklad, už len z toho dôvodu, že je to dvojalbum. Preto som to tajila. Je iný v tom, spolupracovala som s inými ľuďmi, napríklad s Ivanom Jombíkom, s ktorým som už robila pieseň Horou. Je to štúdiová legenda, človek, ktorému prešlo cez štúdio toľko známych ľudí, pre mňa to bola veľká česť robiť s ním. Odsunula som svoj osobný život na dva roky, denne som zaspávala a budila sa s myšlienkou na album. Často som sa vracala domov večer, keď už boli obchody zatvorené a nestihla som ani nakúpiť. Pritom som aj koncertovala, ale myšlienky vždy utekali k albumu," uviedla k novému albumu pre TASR speváčka.

Svoju kapelu pri tomto albume vynechala a prizvala si k nahrávaniu viacero muzikantov, s ktorými doteraz nespolupracovala. Boli medzi nimi Martin Valihora, Martin Gašpar, Juraj Griglák, Milan Adamec či Peter Kunzo. Zuzana aj sama nahrávala nástroje, na ktorých doteraz nehrala, nahrala bicie, basu, akordeón, cajon, všetky gitary a klávesy, takže na albume bola multiinštrumentalistkou. Hudba aj texty všetkých piesní sú z jej pera. Ako prvá počula Zuzkine nové pesničky jej mama, ktorá je vždy jej prvým poslucháčom a kritikom.

Piesne z nového albumu predstaví speváčka už počas letných mesiacov, keď vystúpi na viacerých letných festivaloch. Na november pripravuje turné, bude na ňom dvanásť koncertov. Dátumy oznámi v najbližších dňoch. „Dám si na tom záležať, aby to bol veľkolepý program. Teším sa na turné, už päť rokov som nekoncertovala na turné, čo je veľmi dlhá doba, chcem si to užiť," dodala.

Zuzana si zaspomínala aj na finále speváckej súťaže Coca Cola PopStar, ktorú v máji 2003 vyhrala. Predsedom poroty bol Peter Nagy. „Som rada, že porota takto rozhodla a som im zato vďačná. Dnes sa už na moju muzikantskú dráhu nepozerám trocha vystrašenými očami, ako pred 15 rokmi, už sa nato pozerám ako skúsený človek v šoubiznise a hudbe," dodala na záver pre TASR speváčka.