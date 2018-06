Dominika Dobrocká

Dnes o 10:29 čítanie na minútu 0 zdieľaní Študenti sa zložili obľúbenému údržbárovi na letenku. Po rokoch tak uvidí svoju rodinu

Študenti pre svojho obľúbeného údržbára založili zbierku. Vyzbieranú hotovosť mu spoločne s dojímavým listom darovali na splnenie veľkého sna.

— Foto: Repro foto YouTube

BRISTOL 29. júna - Dobrí ľudia s obrovskými srdciami existujú aj v dnešnej dobe. Dôkazom je aj čin, ktorý má na svedomí skupina študentov z Bristolskej univerzity. Spoločnými silami totiž splnili svojmu obľúbenému školskému údržbárovi sen. Herman Gordon totiž pochádza z Jamajky. Do Veľkej Británie prišiel v roku 1967, keď mal len 15 rokov. Dnes pracuje ako upratovač na univerzite v Bristole. Je veľmi milý a srší z neho pozitívny postoj k životu. Študenti ho majú radi a stal sa pre nich veľkou inšpiráciou. Rozhodli sa preto pre krásny krok. Založili zbierku, aby pre svojho obľúbeného kamaráta získali peniaze na cestu domov. Chceli, aby Herman mohol po rokoch opäť navštíviť svoju rodinu. Do krásnej myšlienky sa zapojilo viac ako 230 študentov.

V momente, ako Herman od študentov dostal finančný dar, rozplakal sa. Bol ohromený láskavosťou a slovami dokázal len ťažko vyjadriť vďaku a radosť. „Boh žehnaj každému z vás,“ vyslovil so slzami v očiach. Peniaze prijal aj spolu s odkazom. „Drahý Herman, V mene študentov z Bristolu, by sme vám chceli poďakovať za všetku pozitívnu energiu, ktorú ste nám v priebehu rokov poskytli. Vylepšili ste veľa našich dní a chceme, aby ste vedeli, že vás máme radi a vážime si vás. Spojili sme sa, aby sme vám venovali tento dar ako spôsob poďakovania. Majte krásne leto. Veľa lásky, študenti z Bristolu.“

Herman okamžite po prijatí daru zavolal svojej manželke. Tá jeho reakciu dokonale opísala. Podľa jej slov bol vzrušený a nedokázal zo seba dostať súvislú vetu. Plakal. Plakal od šťastia. Vysvetlil jej, že mu študenti venovali peniaze, aby navštívili rodinu na Jamajke. „Nemôžem tomu uveriť. Stretnem sa so svoju rodinou. Idem domov a uvidím svojho strýka Georga a všetkých bratrancov,“ dojatý sa vyznal svojej milovanej žene. Herman bol v šoku, ale zároveň cítil obrovskú radosť. „Je to úžasné. Vôbec to netušil. Obaja sme v šoku. Sú to úžasní študenti a ľudia,“ vyjadrila sa Hermanova manželka. Majitelia myšlienky sa poďakovali každému, kto prispel a zapojil sa. Rovnako boli šťastní, čo sa dá dosiahnuť, keď ľudia spoja svoje sily. Vyzbierali dokopy viac ako 1600 eur. „Dúfame, že Herman bude mať úžasnú dovolenku,“ dodali na záver.