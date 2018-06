TASR

Dnes o 09:31 čítanie na minútu 0 zdieľaní Belgicko vyhralo skupinu, čaká ho Japonsko, Januzaj: Stále som tu

O víťazstve belgických futbalistov v zápase s Anglickom a celkovo aj v G-skupine rozhodol gólom z 51. minúty krídelník Adnan Januzaj.

Belgický hráč Romelu Lukaku (vľavo v strede) oslavuje so spoluhráčmi svoj gól v zápase základnej G-skupiny MS 2018 vo futbale Belgicko - Panama v Soči 18. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Kaliningrad 29. júna (TASR) - Tréneri anglickej i belgickej futbalovej reprezentácie šetrili vo štvrtkovom vzájomnom stretnutí takmer všetky opory. Oba tímy mali pred záverečným kolom skupinovej fázy už istý postup do osemfinále MS 2018 a tak príležitosť dostali hráči z lavičky. O víťazstve "červených diablov" v zápase a celkovo aj v G-skupine rozhodol gólom z 51. minúty krídelník Adnan Januzaj.

"Hrali proti sebe dve silné národné mužstvá, ktoré mali už pred zápasom istý postup. Naše víťazstvo vyplynulo z toho, že sme podali dobrý výkon. Adnanov gól je odmena za jeho veľkú snahu, teraz sa už však musíme sústrediť na Japonsko," citovala belgického kouča Roberta Martineza agentúra AP. Jeho zverenci nastúpia v osemfinále proti Japonsku v pondelok 2. júla o 20.00 SELČ na štadióne v Rostove.

Strelec víťazného gólu cítil po svojom presnom zásahu zadosťučinenie. "V Anglicku ma mnohí kritizovali. Chcel som ľudom ukázať, že som stále tu. Vedeli sme, že celý zápas môže rozhodnúť jedna situácia a som rád, že sa to podarilo práve mne," vyhlásil bývalý hráč Manchestru United.

Prehra s Belgickom znamená pre "Albión", že sa v prvom zápase vyraďovacej fázy stretne v utorok 3. júla o 20.00 SELČ v moskovskej Otkrytie Arene s Kolumbiou. "Nechceli sme prehrať, no zostavu ovplyvnili aj iné faktory. Ako tréner musím prijímať rozhodnutia, ktoré sú pre tím dôležité v konečnom dôsledku. Vieme, že sme nehrali v najsilnejšej zostave, ale teší ma prístup hráčov, ktorí vybehli na trávnik," uviedol anglický lodivod Gareth Southgate.

Stredopoliar Eric Dier cítil po prehre sklamanie. "Chceme vyhrať každý duel a mrzí ma, že sa nám to teraz nepodarilo. Vytvorili sme si proti výborným Belgičanom niekoľko šancí, ale nedokázali sme ich využiť. Najdôležitejšie je však to, že sme sa prebojovali do osemfinále."