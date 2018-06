Dobré noviny

Dnes o 15:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dnes sledujte oblohu. Čaká nás úžasné nebeské divadlo, ktoré sa nám dlhé roky vyhýbalo

Vypnúť televízory a šup von pozerať sa na nočnú oblohu. Už v týchto dňoch môžete sledovať jedno z najväčších vesmírnych divadiel, ktoré nesmiete premeškať.

Ilustračné foto. — Foto: Pixabay

BRATISLAVA 29. júna (Dobré noviny) - V júli budeme môcť voľným okom pozorovať z našej rodnej matičky Zeme obrovský asteroid Vesta. Ide o druhé najväčšie nebeské teleso, ktoré je súčasťou pása asteroidov, ktoré prúdia medzi planétami Mars a Jupiter.

Túto protoplanétu širokú 570 kilometrov sme mohli takto pozorovať naposledy pred viac ako desiatimi rokmi, no v súčasnosti je k našej modrej planéte ešte oveľa bližšie. Portál Sky and Telescope uvádza, že v čase od 19. júna do 16. júla bude Vesta od Zeme vzdialená „iba“ 170,6 miliónov kilometrov.

Ak sa teda rozhodnete pozorovať tento asteroid zo Slovenska, zamerajte svoj pohľad smerom na juhovýchodnú oblohu smerom k súhvezdiu Strelca. Ak máte dobrý zrak, v orientácii vám pomôže „plynný obor“ Saturn, ku ktorému má podľa vedcov asteroid namierené.

Nebeské teleso by ste prehliadnuť nemali, pretože odráža až 42 percent slnečného svetla, čo fascinuje aj samotných vedcov, ktorí si to nedokážu zatiaľ presne vysvetliť. Predpokladajú však, že asteroid má silné magnetické pole, čo by mohlo tento nezvyčajný jav spôsobovať.

Vesnu skúmala v rokoch 2011 až 2012 aj sonda Down, ktorá momentálne pracuje na prieskume Vestinho väčšieho „brata“ - planétky Ceres.

A pozorovať ju môžete voľným okom aj vy, no ešte viac si jej krásu vychutnáte vďaka ďalekohľadu či teleskopu.