Dnes o 09:30 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní List učiteľa rodičom obletel svet: Známky nie sú dôležité, ide o vaše deti

List napísaný rukou učiteľa zasiahol mnoho rodičov. Ich sny sa totiž nemusia stotožňovať s realitou.

Ilustračná snímka — Foto: Pexels

BRATISLAVA 29. júna - Po roku je tu opäť ten dlho očakávaný deň. Deti sú poslednýkrát v škole a mnohé z nich sa už nevedia dočkať vytúžených dvojmesačných prázdnin. Po tvrdej práci v školských laviciach si to predsa zaslúžia. Nie však všetky pôjdu s úsmevom a radosťou domov. Na vysvedčeniach niektorých žiakov, totiž nie vždy svietia známky, ktoré by sa rodičom páčili a chválili za ne. Každý dospelák by sa mal preniesť pár rokov do minulosti a uvedomiť si, že tie čísla na papieri v mnohých prípadoch neznamenajú to, čo má vaše dieťa v hlave. Byť v koži rodiča je náročná úloha a priznajme si, žiaden z nás ju nevykonáva dokonale. Preto ani v týchto situáciách nezabúdajte, že známky neurčujú hodnotu vášho drobca. Jasno v tom má aj učiteľ zo Singapuru, ktorý svoje slová zachytil v liste adresovanom všetkým rodičom na tomto svete. Mnohí sa po jeho prečítaní spamätali a prečo? Lebo pochopili.

Existuje vôbec na svete rodič, ktorý by pre svoje dieťa nemal vymyslenú dokonalú budúcnosť? Možno pár takýchto jedincov po tejto planéte chodí, ale väčšina to určite nie je. Predstavy rodičov a realita života ich detí sa ale môže rozchádzať. Prichádza kritika, karhanie, poučovanie a presviedčanie o tom, čo je najlepšie. Podľa koho? Rodičia, zamyslite sa nad svojimi dávnymi snami, svojimi detskými predstavami a problémami. Nie každé dieťa musí byť architekt alebo právnik. A verte, že ak to svoje budete podporovať, odvďačí sa vám. Berte na svoje dieťa ohľad. Vnímajte jeho pocity a túžby.

Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Nie známky sú dôležité, ide o vaše deti

Presne v tomto duchu sa niesol aj list, v ktorom singapurský učiteľ oslovil rodičov svojich žiakov. „Prosím, pamätajte, že medzi študentmi môže sedieť aj umelec, ktorý nepotrebuje vedieť matematiku. Je tam aj budúci podnikateľ, ktorého nezaujíma dejepis alebo anglická literatúra. Je tam aj hudobník, ktorý naozaj nepotrebuje ovládať chemické prvky. Môže tam byť aj športovec, pre ktorého je fyzická kondícia dôležitejšia, ako fyzika… ako škola vôbec. Ak teda vaše deti dostanú dobré známky, výborne! V prípade že nie, prosím, neničte im ich sebavedomie a dôstojnosť. Povedzte im, že je to v poriadku a ide len o test. V živote ich čakajú oveľa väčšie veci. Prízvukujte im, že bez ohľadu na to, akú známku prinesú, milujete ich a nebudete ich súdiť. Prosím spravte tak, a potom sledujte, ako vaše deti dobývajú svet. Jeden test alebo zlá známka im nemôžu zobrať talent a sny. A nezabudnite, doktori a inžinieri nie sú jediní šťastní ľudia na svete,“ zneli slová venované rodičom.

Ako zareagovať na zlé vysvedčenie?

K trestu za zlé vysvedčenie kedykoľvek v minulosti sa priznalo šesť percent respondentov. Najčastejšie rodičia svoje deti ústne pokarhajú. Medzi najviac využívané formy trestu patria zákazy používania počítača, mobilu, sledovania TV a vychádzky s kamarátmi. "Určite však nie je vhodné kričať či dieťa biť alebo iným spôsobom ho trestať," varuje psychologička Paulína Bartková zo Základnej školy Nevädzovej 2 v Bratislave. Podľa nej je dôležité zachovať chladnú hlavu. "Aj keď chápem, že niekedy je to veľmi ťažké. Vždy treba zvážiť, prečo sa nám dieťa zhoršilo."

Každý rodič by sa mal predovšetkým pozrieť na všetky okolnosti: či sa dieťa skutočne snaží v rámci svojich možností, nežiadať od dieťaťa čisté jednotky (veď, život nie je len o známkach) a tiež zvážiť, či sa v živote dieťaťa nediali vážne životné udalosti (rozvod, úmrtie blízkej osoby...), ktoré mohli v určitom období polroka ovplyvniť jeho známky na vysvedčení.

K tomu, aby sa vaše dieťa zlepšilo a prinieslo uspokojivejšie hodnotenie, môžete prispieť aj vy. Kým v nižšom veku má veľmi pozitívny účinok slovná pochvala, motivovať deti od 11 do 16 rokov je náročnejšie. S obdobím dospievania sa totiž spája nižšia chuť do učenia. Všetko sa to odvíja od návykov, ktoré deti získavajú, keď sú malé. "Na dobrý systém a pravidelný režim (príprava na vyučovanie, hranie sa...) treba „nabehnúť“ hneď v prvej triede a potom to aj neskôr ide ľahšie," hovorí zo skúseností Bartková.

A na záver: Ak vaše dieťa prinesie zo školy zlú známku, svet sa nezrúti. Veď možno ani vy ste nemali vždy len čisté jednotky. Je dôležité motivovať ho, povzbudzovať k dobrému výkonu, pretože nie každé dieťa je na matematiku, slovenčinu či angličtinu. Môže byť skvelé v maľovaní, športe alebo inej činnosti. Určite je v tom vašom dieťati niečo, na čo môžete byť ako rodičia veľmi hrdí.