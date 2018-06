TASR

Dnes o 08:50 čítanie na minútu 0 zdieľaní Matič zvažuje koniec reprezentačnej kariéry: Potrebujem pauzu

Dvadsaťdeväťročný stredopoliar sa cíti fyzicky aj emočne vyčerpaný.

Nemanja Matič, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Moskva 29. júna (TASR) - Srsbký futbalista Nemanja Matič po vypadnutí národného tímu v základnej skupine MS 2018 v Rusku prekvapil svojím vyhlásením o možnom konci reprezentačnej kariéry. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar sa cíti fyzicky aj emočne vyčerpaný a potrebuje pauzu.

"Počas sezóny som odohral šesťdesiat zápasov. Cítim sa unavený, prázdny fyzicky aj emočne. Potrebujem oddych. Momentálne mám pocit, že nie som už schopný vydať zo seba maximum, čo sa v národnom tíme žiada," povedal Matič. "Uvidím, čo bude ďalej. Ak budem cítiť, že nemôžem podať plnohodnotný výkon, v reprezentácii skončím," citoval oporu Manchestru United denník Blic.

Srbi začali svoje účinkovanie v E-skupine MS výhrou 1:0 nad Kostarikou, potom ale prehrali v kľúčovom dueli so Švajčiarskom 1:2 gólom z 90. minúty a na záver podľahli Brazílii 0:2. V tabuľke obsadili s tromi bodmi nepostupové tretie miesto. Matič odohral vo všetkých troch stretnutiach plných 90 minút.

"Pokiaľ ide o naše vystúpenie na svetovom šampionáte, som veľmi rád, že o Srbsku bolo opäť počuť. Ukázali sme, že môžeme dobre reprezentovať našu krajinu v takej silnej konkurencii. Ľutujeme iba druhý polčas zápasu so Švajčiarskom, v ktorom sme mali zahrať lepšie. Nie, že by sme neodviedli všetko, čo sme mali, ale mali sme byť múdrejší. Každopádne, môžeme sa každému pozrieť do očí, vydali sme zo seba maximum, všetko podriadili úspechu národného tímu. Hoci to nestačilo na postup zo skupiny, bolo dôležité, že sme priviedli Srbsko späť na futbalovú mapu sveta," dodal bývalý hráč MFK Košice, ktorý má aj slovenské občianstvo.