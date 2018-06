TASR

Kolumbia zdolala Senegal a vyhrala H-skupinu

V tabuľke obsadili kolumbijskí hráči prvé miesto a v osemfinále sa stretnú s druhým tímom G-skupiny 3. júla v Moskve.

Kolumbijskí hráči oslavujú úvodný gól spoluhráča Yerryho Minu v zápase základnej H-skupiny na MS 2018 vo futbale Senegal - Kolumbia v Samare 28. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Samara 28. júna (TASR) -Futbalisti Kolumbie zvíťazili vo štvrtkovom zápase H-skupiny MS v Samare nad Senegalom 1:0. V tabuľke obsadili prvé miesto a v osemfinále sa stretnú s druhým tímom G-skupiny 3. júla v Moskve. Ním bude jeden z dua Belgicko - Anglicko.

V druhom súboji skupiny vo Volgograde vyhrali už eliminovaní Poliaci nad Japonskom 1:0. Japonci však tiež prenikli medzi elitnú šestnástku na úkor Senegalu, pri rovnosti bodov, skóre i remízovom vzájomnom dueli s Afričanmi mali lepšie hodnotenie fair-play.

H-skupina, 3. kolo: Senegal - Kolumbia 0:1 (0:0) Gól: 74. Mina, ŽK: Niang - Mojica. Rozhodcovia: Mažič - Ristič, Djurdjevič (všetci Srb.), 41.970 divákov. Senegal: K. N'Diaye - Gassama, Sane, Koulibaly, Sabaly (74. Wague) - Sarr, Kouyate, Gueye, Mane - Balde (80. Konate), Niang (86. Sakho) Kolumbia: Ospina - Arias, D. Sanchez, Mina, Mojica - Uribe (83. Lerma), C. Sanchez - Ju. Cuadrado, Rodriguez (31. Muriel), Quintero - Falcao (89. Borja)

V prvom polčase to bolo z oboch strán zviazané taktikou, dôležitosť zápasu bola na hráčoch veľmi vidieť. Ako prvý to v 13. minúte z priameho kopu z dobrej pozície skúsil Kolumbijčan Quintero, ale brankár K. N'Diaye jeho strelu pekným zákrokom vyrazil. V 17. minúte sa dostal do úniku Mane a po súboji s obrancom D. Sanchezom spadol v šestnástke. Srbský hlavný rozhodca Mažič odpískal penaltu, ale po zásahu VAR a po prezretí si situácie na obrazovke ju odvolal. Sanchez totiž najprv trafil nohou loptu, až potom Senegalčana. Nepríjemnú stratu utrpeli Juhoameričania po polhodine, keď svalové zranenie utrpel James Rodriguez a vystriedal ho Muriel. Afričania vyzerali o trochu živšie, hoci viac držal loptu ich súper.

Kolumbia v druhom dejstve zvýšila aktivitu. V 65. minúte Murielovu strelu zblokovala obranna na roh, z ktorého nebezpečne hlavičkoval Falcao. Oba výbery sa snažili zvýšiť tempo, hrali tvrdo, nevedeli ale vytvoriť dobrú finálnu prihrávku. A tak pomohla štandardná situácia, v 74. minúte kopali Kolumbijčania roh a Mina nezadržateľne hlavičkou od zeme prekonal senegalského brankára. Senegal mohol hneď vyrovnať, Niang sa presadil práve cez Minu, ale Ospina podržal spoluhráčov výborným zákrokom a strelu vyrazil. O pár okamihov si Mina takmer strelil vlastný gól, ale Ospina opäť loptu skrotil. Následne sa dostal do zakončenia v dobrej pozícii Senegalčan Sarr, ale bol veľmi nepresný. Duel dostal náboj, Senegal mohutne tlačil v snahe vyrovnať a jedna zelená vlna za druhou sa valila na bránu Kolumbie. Tej sa darilo eliminovať tlak súpera a napokon si výhru ustrážila. Stala sa tak víťazom skupiny so 6 bodmi.

Yerry Mina, obranca Kolumbie a autor gólu: "Bol to veľmi náročný zápas aj po psychickej stránke. Vedeli sme, že na istotu postupu do osemfinále musíme vyhrať. Hral proti nám fyzicky dobre disponovaný súper a robil nám veľké problémy. Sme šťastní, že sme druhýkrát za sebou postúpili na MS zo skupiny."

Aliou Cisse, tréner Senegalu: "Som na moje mužstvo a ním odvedenú prácu veľmi hrdý. Ale Senegal nepostúpil, pretože sme si postúpiť nezaslúžili. Taký je život. Body za fair play sú pravidlo, ktoré je zakomponované do turnajových predpisov. Musíme to rešpektovať. Hoci by sme vypadli radšej iným spôsobom. Cítim, že sme mali dať gól v prvom polčase. Ten sme kontrolovali.

Vypadnutie ma mrzí pre moje mužstvo, táto generácia hráčov bojovala v každom jednom zápase za svoju krajinu. Chcem a budem s hráčmi pokračovať, pretože v budúcnosti môžeme od nich očakávať veľa dobrých vecí."

Jose Pekerman, tréner Kolumbie: "Vo futbale neexistuje magická formulka na otázku, ktorý tím zvíťazí. Dobre sme realizovali štandardnú situáciu pred gólom. Máme excelentných vysokých hráčov v hre hlavou. No najmä v prvom polčase sme mali niekoľko zlých momentov, keď Senegal hral výborne. Zápas bol ťažký."

"Bola to veľmi vyrovnaná skupina. Vidíte, že Senegal, ktorý mal výborný šampionát ide domov. Bolo tam veľa napätia a som rád, že môj tím to zvládol dobre."