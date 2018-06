TASR

Dnes o 20:28 čítanie na minútu 0 zdieľaní Šefčovič: Spojenie elektrickej siete Pobaltia s EÚ posilní bezpečnosť

Podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič pripomenul, že baltské krajiny sú stále synchronizované s elektrickou sieťou bývalého Sovietskeho zväzu.

Na snímke podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič počas brífingu pred summitom EÚ v sídle budovy Europa v Bruseli 28. júna 2018. — Foto: TASR - Marko Erd

Brusel 28. júna (TASR) - Predseda Európskej komisie (EK) Jean-Claude Juncker vo štvrtok krátko pred otvorením dvojdňového summitu EÚ v Bruseli sa spolu s lídrami Estónska, Litvy, Lotyšska a Poľska dohodol na politickom pláne na synchronizáciu elektrickej siete troch pobaltských štátov s kontinentálnou európskou sieťou. Za cieľový dátum si stanovili rok 2025. Podpredseda EK pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič pripomenul, že baltské krajiny sú stále synchronizované s elektrickou sieťou bývalého Sovietskeho zväzu.

Na osobitnom ceremoniáli na pôde EK sa zúčastnili okrem Junckera a Šefčoviča aj litovská prezidentka Dalia Grybauskaiteová, estónsky premiér Jüri Ratas, lotyšský premiér Maris Kučinskis a poľský premiér Mateusz Morawiecki. Dokument, ktorý podpísali, má názov Politická cesta k synchronizácii elektrických sietí pobaltských štátov s kontinentálnou európskou sieťou.

Politický plán presúva politické diskusie na úroveň praktickej realizácie s jasným harmonogramom opatrení. Už v septembri by sa mala Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav (ENTSO-E) rozšíriť aj na pobaltské štáty. Ide o jeden z najznámejších projektov Energetickej únie a o konkrétne vyjadrenie solidarity v oblasti energetickej bezpečnosti.

"Pobaltské krajiny prejavili záujem synchronizovať sa s Európou. Je to zložitá technická otázka a je to veľmi nákladný projekt. Niekoľko rokov sa hľadalo riešenie, ako zabezpečiť toto prepojenie, nakoniec sa dohodlo, že to bude robené cez Poľsko," vysvetlil Šefčovič pre TASR. Spresnil, že náklady sú odhadované vo výške okolo miliardy eur a vyjadril nádej, že k presieťovaniu dôjde do roku 2025. Väčšinu z nákladov by mali pokryť európske zdroje (napríklad Nástroj na prepájanie Európy). Vo februári 2019 sa vyhodnotia prvé projekty a pridelia sa finančné prostriedky.

Podľa jeho slov proces dokončenia integrácie pobaltských štátov s európskym energetickým systémom je nevyhnutný a bude znamenať príspevok k jednotnosti a energetickej bezpečnosti EÚ. Upozornil, že je to kľúčová záležitosť pre ekonomický rozvoj Pobaltia, ako aj pre domácnosti v tomto regióne.

Šefčovič upozornil, že memorandum o porozumení podpísané v Bruseli obsahuje aj klauzulu, že Únia po definitívnom schválení technického riešenia začne rokovať s Ruskom a Bieloruskom o tom, ako zabezpečiť, aby ruská enkláva Kaliningrad mohla fungovať bez problémov z hľadiska dodávok elektriny.