TASR

Dnes o 20:28 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Tunisko chce na MS výhru po 40 rokoch, Panama vôbec prvú

Zo skupiny si už po 2. kole vybojovali postup favorizovaní Belgičania a Angličania, ktorí si to v rovnaký deň aj čas rozdajú o prvé miesto v Kaliningrade.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Saransk 28. júna (TASR) - Pôjde im už len o česť, futbalisti Panamy a Tuniska totiž nemajú šancu postúpiť do osemfinále 21. MS v Rusku. V ich záverečnom vystúpení v G-skupine v Saransku vo štvrtok 28. júna (20.00 SELČ) sa chcú ale oba výbery dôstojne rozlúčiť s turnajom a vyhrať. Zo skupiny si už po 2. kole vybojovali postup favorizovaní Belgičania a Angličania, ktorí si to v rovnaký deň aj čas rozdajú o prvé miesto v Kaliningrade.

Tunisania skúsia vyhrať prvýkrát od roku 1978. "Chceme tento zápas proti Paname vyhrať a získať tri body. Chceme tiež rozdať radosť našim fanúšikom. Preto je tento zápas veľmi dôležitý. My sme na MS nevyhrali 40 rokov. Nikdy sme tiež nestrelili viac ako tri góly. Pre všetky tieto dôvody musíme vyhrať a ukončiť turnaj najlepšie, ako len bude možné," citoval web FIFA tuniského kapitána Wahbiho Khazriho. Africký tím má viacero zranených. Krajný obranca Dylan Bronn si nezahrá kvôli zranenému členku a podľa agentúry AP už opustil výpravu. Ďalší obranca Syam Ben Youssef síce pri tíme zostal, hrať však nebude kvôli zranenému kolenu. Už v prvom zápase si zranil rameno brankár Mouez Hassen a skončil tiež. Najnovšie na tréningu utrpel zranenie druhý brankár Farouk Ben Mustapha a zrejme ho nahradí posledný zdravý gólman v tíme Aymen Mathlouthi.

Aj Panama má svoje problémy s chýbajúcimi hráčmi, obranca Michael Murillo a stredopoliar Armando Cooper sú po dvoch žltých kartách suspendovaní, brankár Jaime Penedo sa zranil na tréningu a jeho stav je neistý. Lekár panamského tímu Gerinaldo Martinez tiež informoval, že na utorňajšom tréningu si zranil koleno Ismael Diaz a nebude proti Tunisanom k dispozícii. "Tunisko je komplikovaný tím. Proti Anglicku aj Belgicku odohralo dobré zápasy najmä v ofenzíve. Myslím si, že ich kapitán Wahbi Khazri je ich najlepší hráč. My si nemôžeme myslieť, že to bude ľahké. Som si ale istý, že náš tréner vie ako na nich a určí nám dobrú taktiku. A my ju naplníme tým najlepším možným spôsobom," povedal Felipe Baloy, ktorý za turnajového debutanta strelil prvý gól na MS. Za Panamu môže tretí zápas na turnaji odohrať obranca Eric Davis z DAC Dunajská Streda, jediný zástupca slovenskej Fortuna ligy na šampionáte.

Tunisania po nešťastnej prehre v závere s Angličanmi 1:2 padli s Belgičanmi 2:5, Panama inkasovala od Belgičanov trojku (0:3) a od Anglicka šestku (1:6). Zápas v Saransku povedie ako hlavný rozhodca Nawaf Shukralla z Bahrainu.