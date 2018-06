TASR

O budúcnosti Löwa na nemeckej lavičke sa rozhodne ďalší týždeň

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw. — Foto: TASR/AP

Frankfurt 28. júna (TASR) - O budúcnosti trénera Joachima Löwa na lavičke nemeckej futbalovej reprezentácie by sa malo rozhodnúť najneskôr do konca nasledujúceho týždňa. Uviedol to manažér národného tímu Oliver Bierhoff.

"Sme spolu v denno-dennom kontakte. Do konca budúceho týždňa sa ešte stretneme a predebatujeme všetky veci," povedal Bierhoff po návrate nemeckého tímu z MS v Rusku.

Nemci ako obhajcovia titulu šokujúco vypadli na svetovom šampionáte už v základnej skupine, keď z troch zápasov vyhrali iba jeden, aj to až po veľkej dráme - 2:1 nad Švédskom gólom Toniho Kroosa z 95. minúty. Účinkovanie na MS začali prehrou 0:1 s Mexikom a ich osud spečatila stredajšia senzačná prehra 0:2 s Kórejskou republikou, po ktorej obsadili v tabuľke až štvrtú priečku. Nemeckí reprezentanti tak prvýkrát v histórii MS, odkedy zaviedli formát so skupinovou fázou, nepostúpili zo základnej skupiny.

Löw, ktorý má kontrakt platný až do roku 2022, tesne po vyradení tímu povedal, že o svojej budúcnosti sa rozhodne až po dôkladnej analýze. "Je príliš skoro vyjadrovať sa k tejto téme. Potrebujem niekoľko hodín, aby som videl veci úplne jasne. Sklamanie je obrovské," citovala kouča agentúra DPA.