Dnes o 20:25 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Japonci prehrali s Poľskom, ale postúpili z druhého miesta

V osemfinále sa japonskí hráči stretnú v pondelok 2. júla o 20.00 SELČ v Rostove s víťazom G-skupiny (Anglicko/Belgicko).

Poľský futbalista Jan Bednarek (vľavo) sa teší po góle so spoluhráčmi počas zápasu základnej H-skupiny na MS 2018 vo futbale Japonsko - Poľsko 28. júna 2018 v ruskom Volgograde. FOTO TASR/AP — Foto: TASR/AP

Volgograd 28. júna (TASR) - Futbalisti Japonska prehrali vo štvrtkovom dueli 3. kola H-skupiny MS 2018 vo Volgograde s Poľskom 0:1. Napriek tomu postúpili do osemfinále z druhého miesta, pri rovnosti bodov, skóre i remízovom vzájomnom dueli so Senegalom mali lepšie hodnotenie fair-play. Na MS nazbierali doteraz o dve žlté karty menej. V osemfinále sa v pondelok 2. júla o 20.00 SELČ v Rostove stretnú s víťazom G-skupiny (Anglicko/Belgicko).

Poliaci boli už pred zápasom po predchádzajúcich dvoch prehrách von z hry o postup, ich víťaznú rozlúčku so šampionátom zariadil po necelej hodine hry premiérovým reprezentačnym gólom obranca Jan Bednarek.

H-skupina, 3. kolo: Japonsko - Poľsko 0:1 (0:0) Gól: 59. Bednarek. ŽK: Makino (Jap.). Rozhodovali: Sikazwe (Zambia) - Dos Santos (Angola), Siwela (JAR), 42.189 divákov. Japonsko: Kawašima - H. Sakai, Jošida, Makino, Nagatomo - Jamaguči, Šibasaki - G. Sakai, Okazaki (47. Osako), Usami (65. Inui) - Muto (82. Hasebe) Poľsko: Fabiaňski - Bereszyňski, Glik, Bednarek - Kurzawa (80. Peszko), Krychowiak, Goralski, Jedrzejczyk - Zieliňski (80. Teodorczyk), Lewandowski, Grosicki

Do prvej šance zápasu sa v 12. minúte dostali Japonci. Po veľkej chybe obrancu Bednareka sa do hlavičkového zakončenia dostal Okazaki, no netrafil medzi tri žrde. O chvíľu neskôr už bol poľský brankár Fabiaňski v pohotovosti, keď vyrazil strelecký pokus Muta. Po štvrťhodine hry sa na druhej strane premiérovo prezentoval Lewandowski, jeho pokus zblokovala obrana súpera. Pohybliví Japonci mali navrch, aktívnou hrou Poliakov v prvej polhodine prakticky k ničomu nepúšťali. Zmenil to až v 32. minúte Grosicki, ktorý hlavou poslal loptu k žrdi, jeho gólový pokus ale skvele vytlačil spred bránkovej čiary brankár Kawašima. Ani jeden z tímov potom už neukázal nič navyše a tak išli hráči do kabín za bezgólového stavu.

Hneď po zmene strán musel pre zranenie opustiť ihrisko Okazaki. V 53. minúte sa rútili do brejku Poliaci, Kawašima ale včasným vybehnutím zmaril črtajúcu sa šancu Zieliňskému. Na opačnej strane zaujali nepresné "nožničky" Makina, ale skóre zmenili Poliaci. Po priamom kope Kurzawu v 59. minúte sa zvnútra šestnástky strelecky presadil obranca Bednarek. Odpovedať mohli Japonci v 72. minúte, no Jošida po rohovom kope neohrozil hlavou priestor bránky. Druhý gól Poliakov mal štvrťhodinu pred koncom na nohe Lewandowski, po pase od Grosického ale z veľmi dobrej pozície netrafil dobre loptu. Kawašima v 81. minúte zachránil Japoncov od vlastného gólu, jeho spoluhráči vpredu sa v zostávajúcom priebehu na vyrovnanie nezmohli. Ázijský tím sa aj napriek prehre tešil z postupu.

Akira Nišino, tréner Japonska: "Zaslúžili sme si postup. Ešte sme na šampionáte neukázali naše maximum. Chcem, aby si hráči verili a boli sebavedomí, aj keď teraz budeme hrať proti Belgicku alebo Anglicku."

Adam Nawalka, tréner Poľska: "Toto víťazstvo možno prinesie trochu radosti medzi našich fanúšikov, ale nenapraví pachuť po výsledkoch v prvých zápasoch. Museli sme sa vyrovnať s množstvom oprávnenej kritiky, takže v dnešnom zápase sme chceli ukázať lepšiu tvár."

Jan Bednarek, strelec víťazného gólu Poľska: "Zo šampionátu odchádzame sklamaní. Chceli sme postúpiť do osemfinále, ale to sa nám nepodarilo. Túžili sme sa preto aspoň rozlúčiť so cťou, aby sme potešili našich fanúšikov. Bolo to pre nás dobrá lekcia do budúcnosti."