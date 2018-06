TASR

Levice nebudú hrať v basketbalovej Lige majstrov pre nevyhovujúce koše

Na Slovensku sa tak nepredstavia kvalitné tímy z nemeckej či španielskej ligy.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Levice 28. júna (TASR) - Majster Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy 2017/18 BK Levickí Patrioti si nezahrá v novom ročníku prestížnej Ligy majstrov. Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) klubu neschválila výnimku na závesné koše.

"Zo všetkých bodov boli po finančnej a časovej stránke najzložitejšie dva. Osvetlenie v športovej hale vyriešime vďaka prísľubu zo strany mesta. Druhým problémom boli basketbalové koše, ktoré nesmú byť v týchto súťažiach visiace. Možno je to trochu nepochopiteľné, keďže na visiace koše môže hrať napríklad slovenská reprezentácia aktuálnu predkvalifikáciu. Teraz je to však základná a nepriechodná požiadavka. Hľadali sme možnosti, ako koše požičať alebo kúpiť, no pre krátkosť času sme nedokázali garantovať, že by sa to do termínu podarilo," povedal podľa portálu basketliga.sk generálny manažér Levíc Ladislav Garaj.

Na Slovensku sa tak nepredstavia kvalitné tímy z nemeckej či španielskej ligy. O medzinárodnú konfrontáciu však Patrioti pravdepodobne neprídu. Klub sa opäť prihlásil do Alpsko-jadranského pohára, kde by mal obhajovať druhé miesto z predchádzajúcej sezóny.

Pred rokom chcel hrať Inter Bratislava v Európskom pohári FIBA, no taktiež nemohol rovnako kvôli košom. "Po technickej stránke je u nás s košmi podľa pravidiel FIBA veľký problém. Na Slovensku asi ani nemáme reálnu možnosť ako ich skladovať," uviedol generálny manažér Interu Michal Ondruš.