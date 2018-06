TASR

Oravský hrad bude zvečnený na vlastnej suvenírovej bankovke

Doplní tak pre zberateľov rozširujúcu sa kolekciu slovenských hradov, ktoré už svoju suvenírovú bankovku vydali.

Oravský hrad, ilustračná snímka. — Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Oravský Podzámok 27. júna (TASR) - Oravský hrad bude čoskoro zvečnený na vlastnej suvenírovej bankovke. Doplní tak pre zberateľov rozširujúcu sa kolekciu slovenských hradov, ktoré už svoju suvenírovú bankovku vydali. Spustenie predaja, ktoré pripravilo Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne pri príležitosti otvorenia letnej turistickej sezóny, sa začne v sobotu 30. júna v pokladnici Oravského hradu.

Ako TASR informoval výkonný riaditeľ spoločnosti Nunofia Vladislav Klajban, o bankovku s vyobrazením Oravského hradu je veľký záujem už teraz. Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava totiž spustilo vopred možnosť rezervácie a za prvý víkend bolo doručených niekoľko sto e-mailov s predbežnými objednávkami. "Predaj bude limitovaný po päť kusov a celkový náklad je 10.000 kusov. Napriek tomu sa zberatelia z celého Slovenska pripravujú na cestu na Oravský hrad, aby si mohli doplniť svoju zbierku o ďalší nový zberateľský kúsok," uviedol.

Koncept na podporu turizmu a propagáciu zaujímavých turistických lokalít pochádza z Francúzska. Jeho vydávanie sa rozšírilo aj do iných krajín Európy a v roku 2018 sa do tohto konceptu zapojilo aj Slovensko. Euro souvenir bankovka je vyrobená zo stopercentne bavlneného papiera, ktorý sa používa na výrobu pravých eurobankoviek. Od tých sa odlišuje jedine tým, že nie je určená na platenie. Každý 0 euro souvenir je jedinečný vďaka individuálnemu číslu tak, ako je to pri bankovkách, ktorými platíme.