Zajtra štartuje festival TOPFEST

Bratislava 28. júna (OTS) - Areál Zelená voda v Novom Meste nad Váhom je pripravený na festival TOPFEST! Vstup je možný už dnes o 16:00. Oficiálne sa všetky brány festivalu otvárajú zajtra o 9:00. Prídite si užiť dokonalú letnú atmosféru, festival ponúka stanové mesteško a kúpanie priamo v areáli. Jubilejný 15-ty TOPFEST prinesie koncerty kapiel Clawfinger, Amaranthe, Kabát, Horkýže Sliže, Tublatanka, The Great Malarkey, IneKafe, Petra Nagya a skupiny Indigo, HEX, Zóna A, Konflikt, The Asteroids Galaxy Tour, Jelen, Doga, Čechomor, Extip či Wasabi Circus. Čakáme vás na Zelenej vode od 29. do 30. júna.

Dokonalý štart letnej festivalovej sezóny – to je TOPFEST na Zelenej vode. Festival s 15-ročnou históriou ponúka dva dni plné hudby, tri pódiá a skvelý sprievodný program - atrakcie, detské zóny, kolotoče či funzóny. Vstup do areálu je možný už dnes 28. júna o 16:00.

„V piatok 29. júna o 09:00 budú sprístupnené všetky vstupy na festival. Vzhľadom na súčasnú situáciu vo svete budú pred vstupom do areálu prebiehať zvýšené bezpečnostné prehliadky. Z tohto dôvodu počítajte s dostatočnou časovou rezervou. Areál sa uzatvára v nedeľu 1.7.2018 o 12:00,” upresňuje organizátor Dušan Drobný.

Stanové mestečko sa na TOPFESTE nachádza priamo v areáli Zelená voda. So zmenou areálu prichádzajú aj nové pravidlá, ktoré organizátor nedokáže ovplyvniť, keďže sa festival ková v priestoroch kempingu, ju nutné zaplatiť jednorázový poplatok za stanovanie dve eurá. Stanovanie pri autách bude možné len na vyhradenom parkovisku a len do naplnenia jeho kapacity. Vopred zaplatené karavany majú vstup možný len do piatka do 11:00. Nie je možné zobrať si so sebou grily, nebezpečné predmety, sklo, plechovky, psov a iné zvieratá. Na parkovanie budú vyhradené parkovacie zóny, kotré budú riadne označené. Jedno parkovisko sa nachádza pri zjazde z D1 a ostatné pri vstupe do areálu Zelenej Vody. Cena za parkovanie automobilov, motocyklov bude 5 eur na celé trvanie festivalu. Cena za parkovanie karavanov s pripojením na elektrickú energiu je 15 eur na celé trvanie festivalu.

Pre návštevníkov pripravili organizátori kyvadlovú dopravu, ktorá bude premávať od piatka 29.6.2018 z Hlavnej stanice v Novom Meste nad Váhom do areálu Zelená Voda v časoch 08:20, 09.20, 10:20, 11.20, 12:20, 13.20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:00, 22:00, 24:00 a v opačnom smere Zelená Voda – Hlavná stanica v časoch 17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 01:00. V sobotu 30.6.2018 v smere Hlavná stanica - Zelená Voda 08:20, 09.20, 10:20, 11.20, 12:20, 13.20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:00, 22:00, 24:00 a v opačnom smere Zelená Voda – Hlavná Stanica o 17:00, 19:00, 21:00, 23:00, 01:00. V nedeľu 1.7.2018 v smere Zelená Voda – Hlavná stanica 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

15-te výročie festivalu TOPFEST sa bude niesť v duchu rôznych hudobných štýlov a dokonalej letnej atmosféry. Okrem dvoch hlavných pódií bude mať festival jeden stage vo forme autobusu a kapely budú vystupovať priamo na jeho streche.

Zakúpiť vstupenky priamo na festivale bude možné v pokladniach, ktoré sa nachádzajú pri vstupoch. Všetky pokladňe budú otvorené v piatok 29.6.2018 o 09:00. Cena permanentky na mieste je 45 eur. Cena jednodňovej vstupenky na mieste je 30 eur. Deti do 10 rokov majú vstup na festival zdarma len po predložení príslušného dokladu. Držitelia preukazu ZŤP si budú môcť zakúpiť vstupenku na festival priamo na mieste za zvýhodnenú cenu 22 eur. Vstupenka platí na oba festivalové dni, a to po predložení príslušného preukazu. Na sprievodcu sa zľava nevzťahuje. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach. Vstup do areálu je povolený len s platnou vytlačenou vstupenkou. Hometickets musia byť vytlačené na kancelárskom papieri vo formáte A4 s čitateľným čiarovým kódom. Potvrdenie objednávky ani vstupenky v elektronickej, nevytlačenej forme nebudú akceptované.

Príďte osláviť 15-te narodeniny festivalu 29.až 30. júna 2018 na Zelenej vode v Novom Meste nad Váhom, okrem koncertov na vás čakajú aj skvelé atrakcie, detské zóny, kolotoče či funzóny. Na TOPFESTe budú po prvýkrát zastúpené viaceré značky piva, aby ste si mali z čoho vyberať. Vstupenky sú dostupné v sieti Ticketportal.sk https://www.ticketportal.sk/Event/TOPFEST_2018. Všetky informácie sú dostupné na www.topfest.sk a na https://www.facebook.com/search/top/?q=topfest.