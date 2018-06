TASR

Dnes o 19:50 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Žákovic Open ponúkne na svoju 18-ku koncert obľúbenej Jany Kirschner

Jana Kirschner: „Na Žákovic Open má človek pocit, že prišiel k niekomu na záhradu.“

Festival Žákovic Open oslávi dospelosť — Foto: Festival Žákovic Open

Bratislava 28. júna (OTS) - Festival Žákovic Open ponúkne na svoju 18-ku koncert obľúbenej Jany Kirschner. Speváčka, skladateľka a multinásobná držiteľka hudobných ocenení vydala nedávno prvý živý album a teší sa, ako budú skladby z neho znieť v malebnom prostredí Bošáckej doliny. Janka dáva do svojich vystúpení všetko a na Žákovici plánuje zahrať skladby, ktoré roky nehrala. Možno preto, lebo práve na tomto festivale má príjemný pocit, akoby prišla k niekomu na záhradu. Stretneme sa 20. až 21. júla v Trenčianskych Bohuslaviciach spolu s kapelami HEX, Para, Jelen, Ivan Mládek a Banjo Band či VEC.

Festivalu Žákovic Open príde k 18-tym narodeninám zablahoželať gratulantka Jana Kirschner. Malý a milý festival si obľúbila pre jeho atmosféru a nádhernú prírodu.

„Na Žákovic Open sme hrali pred pár rokmi a bol to skvelý koncert. Rodinná atmosféra, ľudia sú blízko a to je fajn. Na Žákovici má človek pocit, že prišiel k niekomu na záhradu, všetci sú veľmi priateľskí. Atmosféra nielen na pódiu, ale aj v zákulisí je uvoľnená a priateľská. Na väčších festivaloch je väčší tlak a menej času sa porozprávať aj s inými kapelami a účinkujúcimi,“ chváli festival sympatická Jana Kirschner.

Jana Kirschner (Foto: Jana Kirschner)

Fanúšikovia sa na Žákovici môžu tešiť na dynamický nášup skladieb Jany Kirschner a jej kapely. Nebudú chýbať hity „Na čiernom koni“, „Modrá“ či „Pokoj v duši“.

„Ide nám hlavne o energiu, ktorá ide z pódia. Teda ak mám hovoriť sama za seba, ja do toho vždy dám všetko. Baví ma hrať na letných open airoch najmä preto, že je to uvoľnené a slobodné. Kapely občas experimentujú a chcú ľudom priniesť aj niečo nové, čo na iných koncertoch počas roka nehrajú. Aspoň my to tak máme a na Žákovici zahráme opäť aj veci ktoré sme roky nehrali,“ prezradila Jana Kirschner.

Každé vystúpenie Jany Kirschner je pre fanúšikov autentickým a neopakovateľným zážitkom. Na pódiu to vie poradne roztočiť nielen spevom, ale aj tancom. Na Žákovici si plánuje užiť jedinečnú atmosféru a stretnúť sa s ľuďmi.

„Je to vždy výzva, je to taký mix fanúšikov. Niektorí prídu na úplne iné kapely a môže sa stať, že zostanú aj na vás. Kdežto za iných okolností by im ani nenapadlo kúpiť si lístok na váš koncert. To je vždy super, ak niekto aj po tých dlhých rokoch, čo robím hudbu, príde a povie, že sa mu to páčilo a bol milo prekvapený,“ povedala Jana Kirschner.

Jana Kirschner momentálne pracuje na mnohých nových projektoch, aby sa od januára mohla naplno sústrediť na nový album.

„Píšem pesničky a texty pre iných interpretov, robíme pesničky k animovanému detskému seriálu „Tresky Plesky“ a pripravujem aj filmovú pieseň k novému slovenskému filmu, ktorý by mal mať premiéru na jeseň. Robíme nový live set a pracujeme aj na kampani, o ktorej snáď bude viac počuť na jeseň a ktorý sa tentokrát netýka hudby. Mojou hlavnou úlohou je venovať sa našim dcéram, ktoré rastú ako z vody. Takže času je na všetko stále málo, ale nejakým spôsobom to zatiaľ zvládame...“ uzatvára s úsmevom sympatická speváčka.

Obľúbený festival Žákovic Open vypukne tento rok v prekrásnom prostredí Trenčianskych Bohuslavíc 20. a 21. júla. Fanúšikovia sa môžu tešiť na hudobnú všehochuť a skutočne nezabudnuteľnú atmosféru, ktorú nikde inde nenájdete! O skvelú zábavu sa postarajú kapela HEX, Ivan Mládek a jeho Banjo Band, Jelen, Hogo Pogo, Datasystem, Walter Schnitzelsson, Hudba z Marsu, Diego, Bratislavské dievčatá, Fischface, Cpt. Slice a Feelme. Vstupenky si môžte kúpiť v sieti www.predpredaj.sk. Všetky informácie nájdete na www.zakovicopen.sk alebo facebookovej stránke www.facebook.com/zakovicopen.