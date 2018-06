TASR

Japonsku stačí na osemfinále MS remíza, sklamaní Poliaci sa lúčia

Japonsko môže postúpiť do osemfinále aj v prípade štvrtkovej prehry, ak zároveň Senegal zdolá Kolumbiu.

Na snímke vľavo japonský hráč Juja Osako oslavuje svoj gól a druhý mužstva v zápase H-skupiny MS vo futbale Kolumbia - Japonsko (1:2) v ruskom Saransku v utorok 19. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Volgograd 28. júna (TASR) - Japonským futbalistom stačí získať v ich poslednom zápase H-skupiny proti Poľsku jeden bod k definitíve postupu do osemfinále majstrovstiev sveta 2018. Naopak, zverenci trénera Adama Nawalku sú po dvoch prehrách bez šance predstaviť sa vo vyraďovacej fáze.

"V našom poslednom zápase chceme vyhrať a potešiť našich fanúšikov, ktorí nás neustále podporovali. Chceme všetkým dokázať, že tu nie sme náhodou. Všetkých nás mrzí, že už nemôžeme postúpiť. Na jednej strane sa cítim byť za naše výsledky zodpovedný, no myslím si, že sme urobili všetko, čo je v našich silách," povedal podľa portálu fifa.com kapitán poľskej reprezentácie Robert Lewandowski. Kanonier nemeckého majstra Bayernu Mníchov bol so 16 gólmi najlepší strelec v kvalifikácii, no na šampionáte sa zatiaľ nepresadil.

Obranca "bielo-červených" Kamil Glik je sklamaný z doterajšieho poľského pôsobenia na MS. "V prvých dvoch zápasoch sme boli jeden z najhorších tímov na turnaji. Toto nie je spôsob, ako sme sa chceli na šampionáte prezentovať. Všetci sme sklamaní."

Japonsko môže postúpiť do osemfinále aj v prípade štvrtkovej prehry, ak zároveň Senegal zdolá Kolumbiu. "Môžeme hrať o niečo pokojnejšie, no stále máme veľkú motiváciu," vyhlásil japonský lodivod Akira Nišino.

Podľa obrancu Maju Jošidu je veľkou devízou japonského národného tímu súdržnosť. "Nemáme veľa super hviezd, ale úspech môžeme dosiahnuť tímovou hrou. Náš tréner má veľa možností na výber, nie sme závislí len od jedného hráča. Všetci chápeme, že najdôležitejšia je spolupráca a súdržnosť. To je tá sila, ktorou disponuje Japonsko."

Výkop duelu na štadióne vo Volgograde je vo štvrtok o 16.00 h SELČ a v priamom prenose ho bude vysielať RTVS na Dvojke.