Senegal blízko k postupu do osemfinále MS, Kolumbia potrebuje vyhrať

Senegalský hráč Mbaye Niang oslavuje so spoluhráčmi svoj gól v zápase základnej H-skupiny MS 2018 vo futbale Poľsko - Senegal v Moskve 19. júna 2018. — Foto: TASR/AP

Samara 28. júna (TASR) - Senegalským futbalistom stačí získať v ich poslednom zápase H-skupiny proti Kolumbii jeden bod k definitíve postupu do osemfinále majstrovstiev sveta 2018. "Los Cafeteros" potrebujú zvíťaziť, aby sa nemuseli spoliehať na pomoc Poľska v zápase proti japonskej reprezentácii.

V prípade triumfu "bielo-červených" stačí Kolumbijčanom na postup aj remíza. "Senegal má silných a rýchlych hráčov. Naši tréneri nájdu ich slabé stránky a miesta, kde môžeme zaútočiť. Musíme byť šikovní a udržať si tímového ducha," citoval portál fifa.com kolumbijského krídelníka Juana Cuadrada.

"Máme za sebou dva ťažké zápasy a ten nasledujúci proti Senegalu bude pre nás ako ďalšie finále," vyhlásil stopér Yerry Mina, strelec prvého gólu vo víťaznom zápase proti Poľsku (3:0). Do zápasu pravdepodobne nezasiahne stredopoliar Abel Aguilar, ktorý musel pre zranenie striedať už v prvom polčase predchádzajúceho stretnutia.

Kolumbijský kormidelník Jose Peckerman vie, že jeho hráči musia podať najlepší možný výkon, aby zdolali Senegal. "Musíme hrať na najvyššej možnej úrovni, aby sme uspeli. Psychicky sme na tom dobre, sme ambiciózni a verím, že v tom budeme pokračovať. Cítime veľkú zodpovednosť."

Juhoameričania sa s "modrými samurajmi" stretli doteraz v dvoch prípravných zápasoch. V roku 2011 vyhrala Kolumbia 2:0, o tri roky neskôr sa zrodila remíza 2:2.

"Bude to veľmi ťažký zápas. Súper hrá podobným štýlom ako my, sú silní a rýchli. Vieme, že nemôžeme prehrať. Uvedomujeme si, že do zápasu musíme vložiť všetky sily, aby sme sa kvalifikovali do osemfinále," uviedol stredopoliar Senegalu Alfred Ndiaye.

Kouč "Levov od Terangy" Aliou Cisse verí vo výsledok, ktorý bude znamenať pre jeho mužstvo postup. "Veľmi veľa sme pracovali. Potrebujeme získať iba jeden bod na postup zo skupiny a to je náš cieľ. Táto generácia senegalských hráčov si zaslúži, aby postúpila ďalej."

Zápas na štadióne v Samare začne vo štvrtok o 16.00 h SELČ.