Dnes o 20:19 čítanie na 9 minút 0 zdieľaní Sandra je 8 rokov letuškou: Slováci sú zo všetkých národností tí najlepší cestujúci

Po škole sa cítila stratená a ani vo sne ju nenapadlo, že svoje šťastie nájde doslova v oblakoch.

BRATISLAVA 1. júla - Svoje šťastie a prácu snov získala vo veku, kedy sa jej spolužiaci rozutekali na vysoké školy. Sandra Sandtnerová sa hľadala, no stačil jeden malý impulz a ona nezaváhala. Aj vďaka láske k strojom a najmä spontánnosti sa z nej stala dáma v uniforme, ktorá doslova kráča v oblakoch. Prácu stewardky si užíva od prvého dňa. Fascinuje ju každá maličkosť spojená s letiskom a lietadlami. Ako každá, aj táto práca nesie svoje pre a proti. Sandra sa však nikdy nevzdala a postavila sa aj tým najťažším situáciám. Okrem dokonalej práce v oblakoch našla aj svoju životnú lásku.

Sandra si plní aj svoj ďalší sen. Nie je totiž typ človeka, ktorý by zaspal na vavrínoch a neustále sa potrebuje posúvať. V rozhovore pre Dobré noviny prezradila, čo je jej ďalším snom a čo ju láka. Okrem toho otvorene porozprávala aj to, aké je to pracovať na palube lietadla a s čím všetkým sa pravidelne musí vysporadúvať. Život v oblakoch odporúča každému, kto má chuť pracovať a kariérne rásť. A najmä, nezabúdajme na lásku. „Ja lietanie jednoducho milujem,“ potvrdila Sandra.

Sandra, prezraďte nám, kedy ste sa rozhodli, že sa chcete venovať povolaniu letušky a čo všetko ste museli absolvovať, kým ste prvýkrát nastúpili na palubu lietadla v tej dokonalej uniforme?

Ako 18-ročná som išla do Oxfordu na 10-týždňový kurz angličtiny. Bolo to obdobie po maturite, kedy som sa cítila „nezaradená“. Všetci spolužiaci išli na vysoké školy – ekonómia, právo, masmédia, no ja som to tak necítila. Môj tatino má firmu s autami a vždy ma to veľmi ťahalo k motorom a celkovo ku strojom. Dokonca, profesorka matematiky na gymnáziu mi povedala, že mám ísť študovať strojarinu. Len som tomu nevenovala príliš pozornosti. Ako som sa vrátila z Oxfordu, videla som oznam, že Ryanair hľadá letušky. Keďže som spontánny človek, chcela som to vyskúšať. Prihlásila som sa a po úspešnom pohovore som bola prijatá na 6-týždňový intenzívny kurz v Bratislave. Zúčastnila som sa každodenného testovania (progresové testy) a dvoch veľkých vyraďovacích kôl. Po skončení som dostala basu v Edinburghu. Bol to spočiatku šok, keďže stále ako 18-ročná som opustila rodinu a išla úplne do neznáma s cudzími ľuďmi. Dodnes si pamätám, ako som s celou rodinou plakala na bratislavskom letisku. No a tam som začala operovať ako Cabin service agent.

Aký to bol pocit prvýkrát lietať v oblakoch v pozícii človeka, ktorý musí zvládať naozaj množstvo situácií? Pamätáte si na najhoršiu alebo najťažšiu situáciu, ktorá vás postretla?

Hneď, ako som začala lietať, som cítila, že tam patrím, a že chcem lietať celý život. Najťažšie bolo sa premeniť z dievčatka na ženu, starať sa sama o seba, zvyknúť si vstávať o 3:30 ráno a vyzerať bezchybne už o hodinu a pol neskôr a takisto žiť v krajine, kde som predtým nikdy nebola. Ťažké situácie boli celkovo tie začiatky. Jeden nepríjemný zážitok si pamätám, keď mi pasažier doslova vynadal za to, že som sa usmievala, keď som sa snažila vyriešiť istú situáciu, čo sa mu stala mimo lietadla a myslela som to úprimne dobre. Potom k nepríjemným zážitkom by som zaradila aj to, keď pasažieri majú nejaké zdravotné komplikácie – epileptické záchvaty, málo kyslíka v mozgu, odpadávajú. Zo začiatku, keď sa s tým človek začne stretávať, tak ho to zaskočí (môže sa aj zľaknúť, keďže to vyzerá niekedy horšie, ako to je). My máme len základný výcvik na prvú pomoc a vtedy na vás pozerá ďalších 180 pasažierov. Vtedy idú emócie bokom a naozaj sa snažíte zapojiť všetky tie vedomosti, čo máte a dotyčnému pasažierovi pomôcť hneď a účinne.

Veľa mladých dievčat túži po práci v oblakoch. Myslíte si, že prácu stewardky si mnohé adeptky idealizujú alebo je to naozaj práca snov? Čo všetko musí záujemkyňa zvládnuť, aby získala toto pracovné miesto?

Ja si osobne myslím, že tá práca má veľmi veľké čaro a po tom, čo som mala to šťastie ju okúsiť, to musím jedine potvrdiť. Nie nadarmo sa to hovorí. Celkovo letectvo je ako „vírus“, ktorého sa už nezbavíte. Akonáhle ste na letisku, je to iný svet. Každý si tam žije ten svoj vlastný život, všetci si hneď tykáme a sme ako veľká rodina.

Čo sa týka záujemkýň, veľmi závisí od spoločnosti, o ktorú má dotyčná/ý záujem. Celkovo by som to asi zhodnotila: 1. Angličtina (alfa a omega leteckého sveta), 2. Organizovanosť, 3. Sebadisciplína, 4. Ochota vzdať sa (častokrát) spoločenského života pre neregulárnu pracovnú dobu. Je toho však veľa, ale určite nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Chcem tým len povedať, že častokrát sa vraví „veď nejde ti lietadlo“, len nám naozaj ide, a preto sa tak aj treba správať. V letectve sú striktné pravidlá, čo sa týka bezpečnosti (napríklad na jedného stewarda pripadá 50 pasažierov) a ak sa stane, že by sme zmeškali let, tak 50 pasažierov nemôže letieť, čo si nemôžeme dovoliť.

Dámy na palube, ktoré sa starajú o pohodlie cestujúcich, sa pravdepodobne stretávajú aj s neľahkými situáciami a niekedy možno aj s nie úplne prívetivými klientmi. Človek na zemi môže ujsť a zavrieť sa niekde, vy ale nie. Ako sa vysporadúvate s takýmito momentmi v oblakoch? Čo je na práci letušky najťažšie a naopak, v čom sú jej výhody?

No asi ako prvý spôsob „ventilácie“ je podeliť sa o situáciu s kolegami, keďže oni mi najlepšie rozumejú. Zabaví nás to na 1 minútu a opäť sme fresh, prípadne sa na tom smejeme po zvyšok dňa a máme super spomienky. Čo je ale veľmi náročné je, vážiť si ľudí, ktorí si nevážia nás. Keď človek nosí uniformu, spájajú nás a dávajú dokopy s celkovým zážitkom z letiska (batožina, letenky…) a akonáhle prídu na palubu, tak mi vynadajú a neuvedomujú si, že my sme iné „oddelenie“ a ja som zodpovedná za veci, čo sa dejú na palube lietadla a nie mimo neho. To sa ma vie dotknúť.

No a výhod? Tých je veľa. Máme iné pracovné hodiny, čiže voľno je aj cez týždeň. Každý deň sa obmieňa posádka a človeka neunaví vidieť stále tie isté tváre. Každý deň je iný, iná destinácia, iní pasažieri. Jednoducho, žiadny stereotyp.

Pri vašej práci nie je ničím nezvyčajným stretávanie sa s ľuďmi mnohých národností, pričom každá má svoje zvyky a špecifické správanie. S kým sa pracuje najťažšie a na čo sa nedá zvyknúť? Vedeli by ste našim čitateľom prezradiť, aké správanie vás zaskočilo najviac a aj to, akí sú Slováci?

Čo ma zaskočilo, bol let do Maroka. Už som bola vedúca kabíny a pasažieri mužského pohlavia ma odmietli rešpektovať, pretože som žena. Našťastie, bol na palube môj kolega, ktorý tú situáciu vyriešil a jeho poslúchli hneď. No, čo sa týka celkovo národnosti, je to pravda, každá je špecifická. Slováci sú veľmi vďační, nerobia žiadne komplikácie, nevyhľadávajú problémy, sadnú si, kam majú – určite za 8 rokov asi najľahšia mentalita, s ktorou som pracovala. A nedá sa zvyknúť na aroganciu ľudí. Vždy, keď si poviem, že ma už nič neprekvapí, tak zostanem zaskočená.

Kam všade ste sa dostali vy vďaka práci letušky a kam by ste sa ešte dostať chceli? Sú destinácie, ktoré neobľubujete až tak veľmi a nerada sa do nich vraciate?

Ryanair pracuje na spôsob „turnaroundov“, čiže kdekoľvek my letíme, tak sme tam bol hodinu a ideme späť. Máme niečo cez 80 základní po celej Európe. Ja som bola štyri roky v Edinburghu, tri roky v Bruseli a teraz v Bratislave som rok a pol. Mne tento systém neskutočne vyhovuje. Keďže týmto štýlom môže mať človek zázemie – manžela, psíka, kamarátov a spať vo vlastnej posteli. Čo sa týka cestovania, máme to umožnené letenkami od spoločnosti a super rostrom (letecký rozvrh), ktorý nám umožňuje cestovať vo voľnom čase. Ak človek skutočne chce spoznávať danú krajinu, tak je možné si požiadať o transfer a dočasne sa tam presťahovať.

Podľa čoho sa letuškám prideľujú konkrétne lety?

Je to na základe leteckých hodín. Keďže môžeme pracovať maximálne 100 hodín mesačne, tak je to rozdelené počítačom. Nič vzrušujúce.

Čo vás najviac na práci letušky baví? Je niečo, čo by ste najradšej vyňali z vašej kompetencie?

No, ako som spomínala, milujem stoje. Ja každé ráno prídem k „nej“ (náš Boeing 737-800NG) a neviem sa vynadívať, aká je nádherná. Neskutočne ľúbim lietadlá. Potom celkovo letectvo sa mi páči a konkrétne na mojej práci aj to, že je veľmi zorganizovaná. Máme procedúry, ktoré treba dodržiavať k maximálnej bezpečnosti a na konci, keď vám pasažier povie, že „vás tá práca musí veľmi baviť, úplne žiarite“, tak to veľmi poteší vždy. Takisto človek stretne veľa zaujímavých ľudí. Napríklad, mala som lekárku, ku ktorej som sa prihovorila na základe toho, že platila kartou a mala tam MuDr.. Spýtala som sa, že aká je lekárka. Išlo o dermatologičku a ja som u nej o dva týždne sedela a pomáhala mi s mojím problémom.

Dá sa popri tom, že ste stále na cestách, udržať a rozvíjať súkromný život? Bolo niečo, čoho ste sa museli v živote pre prácu vzdať?

V mojej práci som spoznala aj môjho teraz už manžela. Ako klišé je to kapitán u nás v Ryanair. Žili sme spolu v Bruseli, kde sme mali obaja základňu. Je to úžasné, keď si manžela viete nájsť na Flight Radar a vidíte, že pristáva o pol hodinu a je čas začať chystať večeru. Takisto sa nemôže vyhovoriť na žiadne „schôdzky“ po práci. No, ale dôvera je úplný základ a myslím si, že toto máme s manželom vyriešené. Momentálne žijeme na diaľku, pretože ja mám základňu v Bratislave a on v Bruseli. Dôvod je ten, že si na Slovensku robím výcvik na dopravnú pilotku. Musím ale povedať, že vždy, keď sa stretneme, je to krásne. Ako keby sme spolu práve začali chodiť.

Vezmite nás do oblakov a zaspomínajme si na najkurióznejší, najhorší, najlepší a najvtipnejší deň, aký ste na palube prežili?

Každý deň je niečím špecifický. Niektorý viac, iný menej, ale milujem napríklad spoznávať príbehy ľudí. Každý má svoj vlastný a je úžasné koľko zaujímavých a inšpiratívnych ľudí je okolo nás.

Na záver nám prezraďte, aké máte plány do budúcna a kde by ste sa rada videli tak o 10 rokov?

No a toto je asi moja najobľúbenejšia otázka, keďže tu vám asi rozpíšem môj najväčší životný sen, na ktorom pracujem a to, stať sa dopravným pilotom. Hneď, ako som ako 18-ročná začala lietať, zamilovala som sa a vedela som, že tu chcem zostať. Keďže však nie som z leteckej rodiny, ťažko sa mi presadzovala tá túžba stať sa pilotom. Najprv som počúvala, že som mladá. Potom, že som žena a nakoniec na 24. narodeniny som zašla do leteckej školy, podpísala kontrakt a začala výcvik. O šesť mesiacov neskôr som mala PPL (private pilot license) a následne na to, som začala študovať dopravného pilota. Momentálne mám za sebou 11 skúšok zo 14tich a odlietaných takmer 100 hodín. Ak Boh dá a budem zdravá, keďže to je kľúčové pri letectve, mala by som končiť tento rok.