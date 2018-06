Profesionálna dohadzovačka: Tragédiou dneška je, že ľudia si hľadajú partnera podľa tejto jednej veci

Lenka Miškolciová

Profesionálna dohadzovačka pre Dobré noviny prezradila nielen dôvod, prečo sú ľudia dlhodobo slobodní, ale aj to, ako to môžu zmeniť. Viac sa dozviete v rozhovore.

BRATISLAVA 28. júna - Ako vyzerá práca profesionálneho dohadzovača? Prečo je dnes toľko ľudí dlhodobo slobodných? Ako si vlastne nájsť toho „pravého“ alebo tú „pravú“? Majú online zoznamky význam alebo je to len strata času? A prečo si často môžeme sami za to, že sme stále sami? Na tieto a mnohé iné otázky ohľadom vzťahov sme sa pred časom pýtali profesionálnej dohadzovačky Kataríny Němcovej, zakladateľky medzinárodnej zoznamovacej agentúry Find L'amour.

Ak ste slobodní, je to vaša chyba

„S ľuďmi pracujem veľmi intenzívne, ak mi to dovolia. Človek za mnou obvykle príde s tým, že si hľadá životného partnera a skončí s tým, že si prechádza nejakou terapiou alebo koučingom,“ ozrejmuje prácu profesionálnej dohadzovačky Němcová, ktorá tvrdí, že dohadzovač musí byť v prvom rade výborný psychológ, ktorý musí vedieť pochopiť ľudí a zároveň pochopiť aj to, čo sa naozaj skrýva za tým, že sú ľudia dlhodobo slobodní. „Ľudia si u nás často prechádzajú určitým sebapoznávacím procesom, v priebehu ktorého často prehodnocujú požiadavky na životného partnera,“ tvrdí a pripodobňuje to k nákupu v obchode. Jej klienti totiž vraj často prídu s tým, že majú určité požiadavky, rovnako ako prídu do obchodu so zoznamom, že si chcú kúpiť jahodový, čokoládový a banánový jogurt. Myslia si, že pri hľadaní partnera to bude podobné. Bohužiaľ, alebo našťastie, to tak však nefunguje.

Niekedy sa to podľa nej dokonca končí tak, že človek síce príde s tým, že si po svojom boku praje nejakého konkrétneho partnera, ale po práci s klientom Katarína a jej tím zistia, že on však potrebuje pri sebe niekoho úplne iného.

Práca s klientom prebieha v zoznamovacej agentúre tak, že človek prejde prvotnou konzultáciou a následne je mu nastavené pomerne drsné zrkadlo. Tu sa mu podľa Němcovej v podstate vysvetlí, že to, že je daný človek slobodný, je vlastne jeho problém a jeho chyba a je na ňom, či to chce zmeniť, alebo nie. Ako sama tvrdí: „Ak hľadáte superstar, najprv sa aj vy musíte stať tou superstar.“

Ľudia dnes majú prehnané očakávania

„Chodí k nám široké spektrum ľudí, ale, čo ich spája, to sú prehnané očakávania“ odpovedá na otázku, čo asi najviac spája jej klientov. Hoci často prichádzajú s tým, že k sebe hľadajú superstar, ale nie vždy ňou sú oni sami, spája ich aj jedna pozitívna vec: „ľudia často pristupujú k láske konzumne, ale zároveň sú otvorení, majú otvorenú myseľ a chcú mať aj otvorené srdce.“

Němcová tvrdí, že súčasná spoločnosť pristupuje k láske veľmi povrchne. V dnešnej dobe je, bohužiaľ, láska veľký biznis a tragédiou dneška je, že ľudia si hľadajú partnera racionálne. Vo veľkej miere je to podľa nej tak, že ľudia si životného partnera vyberajú na základe rozumu a srdce ide bokom. Ona sa však snaží „naladiť“ práve na srdce jej klienta a jeho racionálne požiadavky odsúva takpovediac na vedľajšiu koľaj. Ľudí teda spája na základe ich potrieb, spoločných hodnôt a pravdepodobne až na poslednom mieste aj na základe nejakých praktických požiadaviek oboch.

Prečo ľudia najčastejšie využívajú služby zoznamovacej agentúry?

„Ľudia sa potrebujú v prvom rade začať mať radi, aby boli šťastní. Ľudia za nami často prichádzajú v stave, že sa nemajú radi, nevedia si dať sami lásku a myslia si, že ak si nájdu niekoho druhého, tak zrazu tá láska k nim príde,“ tvrdí a vysvetľuje, že takto to ale nefunguje. Pretože, ak si ľudia nevedia dať lásku sami sebe, nikdy nebudú šťastní. Ako však hovorí, napraviť sa to dá. Či už rôznymi terapiami, koučingmi, alebo len tým, že si denne na 15 minút sadnú, upokoja sa, povenujú svojej mysli a vôbec zamyslia nad tým, kde vo svojom živote sú.

Online zoznamky? Čistá katastrofa

„Aj motyka vystrelí. Dá sa nájsť partner aj na online zoznamkách, ale z môjho pohľadu je to nesmierna strata času. V prvých dvoch rokoch fungovania agentúry som hľadala klientov aj na online zoznamkách, ale bola to čistá katastrofa. Za dva roky sme na online zoznamkách našli asi 5 ľudí, ktorí boli použiteľní a dalo sa s nimi pracovať,“ vyjadrila sa na účet online zoznamiek, ktoré v dnešnej dobe využíva pomerne veľké množstvo ľudí.

