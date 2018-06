TASR

Tréner Brazílie Tite po triumfe nad Srbmi: Stále sa zlepšujeme

V osemfinále majstrovstiev sveta 2018 narazia futbalisti Brazílie na na Mexičanov.

Na archívnej snímke Tite. — Foto: TASR/AP

Moskva 28. júna (TASR) - Brazílski futbalisti vo svojom poslednom vystúpení v E-skupine opäť o niečo zlepšili svoj výkon, Srbsko zdolali 2:0 a nakoniec postúpili z prvého miesta tabuľky. V osemfinále majstrovstiev sveta 2018 narazia na Mexiko. Naopak, zverenci trénera Mladen Krstajiča tak opúšťajú turnaj ešte pred jeho vyraďovacou fázou.

"Naše mužstvo sa každým zápasom zlepšuje a rastieme aj po mentálnej stránke. Na majstrovstvách sveta je dôležitá správna atmosféra v tíme, hrdosť a radosť z futbalu. Toto všetko musí byť v rovnováhe," citoval portál fifa.com trénera brazílskej reprezentácie Titeho.

Strelec víťazného gólu Paulinho chce v každom zápase pomôcť tímu bez ohľadu na to, či skóruje alebo nie. "Keď dám gól, tak si ma ľudia možno všímajú viac. Som tu preto, aby som bol prospešný pre mužstvo. Za predchádzajúce štyri roky sa toho v mojom živote veľa zmenilo. Po prestupe do Číny som stratil sebadôveru, no tvrdou prácou som ju získal späť a mám veľa skúseností," povedal dôležitý článok brazílskeho stredu poľa.

Srbsko potrebovalo v moskovskej Otkrytie Aréne malý futbalový zázrak. Na postup medzi 16 najlepších mužstiev MS 2018 potrebovalo "kanárikov" zdolať, no bola to Brazília, ktorá udávala tempo hry v podstate počas celého zápasu. "Je náročné hrať otvorený futbal proti takému súperovi ako Brazília, ktorá patrí medzi najväčších favoritov na titul. Myslím, že prvý polčas bol z našej strany veľmi dobrý až na jeden moment, no musíme sa stále zlepšovať po každej stránke. Brazílčania ukázali svoje individuálne schopnosti a gratulujem im k postupu. Mojim hráčom ďakujem za veľkú snahu a obetavosť," uviedol srbský kouč Mladen Krstajič.

"Selesao" vyhralo pod vedením Titeho už devätnástykrát z 24 stretnutí. V osemfinálovom súboji nastúpia Brazílčania v pondelok 2. júla o 16.00 SELČ proti Mexiku.