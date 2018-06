TASR

V Bratislave sa bude v júli opäť pochodovať za práva LGBTI ľudí

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 28. júna (TASR) - V Bratislave sa opäť bude pochodovať za práva LGBTI ľudí. V sobotu 14. júla sa totiž na Hviezdoslavovom námestí bude konať festival Dúhový Pride.

Uskutoční sa s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2018, individuálnej dotácii Bratislavského samosprávneho kraja, Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis a sponzorstva spoločností IBM Slovakia, GlaxoSmithKline a AbbVie.

Dúhový Pride Bratislava nadväzuje na podobné sprievody vo svete, ktoré upozorňujú, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. "Festival podporuje viditeľnosť komunity lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych ľudí v ich plnej rozmanitosti na Slovensku," uviedla predsedníčka OZ Dúhový Pride Bratislava Diana Pruchnerovičová.

Tohtoročné podujatie má upozorniť na odchody mladých LGBTI ľudí do zahraničia a zdôrazniť, že LGBTI ľudia sú súčasťou našej spoločnosti. "Patria sem, medzi svojich priateľov, do svojich rodín, susedstiev, pracovných kolektívov a cirkevných spoločenstiev," doplnila hovorkyňa Pride Natália Tomeková. Hlavným posolstvom tohto ročníka je "My nikam neodchádzame - PRIDEme".