Európski umelci chcú podporu pri strete s technologickými gigantmi

Stretnutie medzi mnohými signatármi petície, prevažne mladými európskymi talentmi, a členmi Európskeho parlamentu sa uskutočnilo v predchádzajúcich dňoch v Bruseli.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bratislava 28. júna (TASR) - Spoločnosti ako Facebook a YouTube by mali byť zodpovedné za dodržiavanie práv umelcov a autorov na svojich platformách. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré zverejnil vo svojej správe Výbor pre právne veci Európskeho parlamentu 20. júna.

Tieto spoločnosti však rozhodnutie výboru spochybňujú a dlhodobo odmietajú nastaviť spravodlivé odmeňovanie pre tvorcov za obsah, ktorý sprístupňujú. Pritom napríklad masívne používanie hudobných diel im generuje celosvetovú popularitu a miliardové zisky.

Tieto platformy správu výboru Európskeho parlamentu nielenže mediálne spochybňujú, organizujú aj masívnu kampaň v snahe ovplyvniť hlasovanie europoslancov v Štrasburgu o novej autorsko-právnej smernici vo vzťahu k jednotnému digitálnemu trhu, ktoré bude 5. júla.

Proti postoju týchto digitálnych gigantov sa prostredníctvom petície ohradilo už viac ako 32.000 európskych autorov, ktorí žiadajú nielen férovú odmenu, ale aj právnu ochranu svojej tvorby na úrovni 21. storočia. Medzi signatármi petície sú Ennio Morricone, David Guetta, Jean-Michel Jarre, Pedro Almodóvar, Klaus Meine zo skupiny Scorpions či režisérka Agnieszka Holland. Zo slovenských hudobných tvorcov petíciu podpísali napríklad Jana Kirschner, Peter Lipa, Miro Žbirka či Katarzia.

Stretnutie medzi mnohými signatármi petície, prevažne mladými európskymi talentmi, a členmi Európskeho parlamentu sa uskutočnilo v predchádzajúcich dňoch v Bruseli s cieľom zabezpečenia ochrany ich budúcej umeleckej činnosti v Európe. Umelci vyslovili znepokojenie nad agresívnou a manipulatívnou kampaňou, ktorá je vedená zo strany technologických spoločností pod zámienkou ochrany slobody slova.

Vyššie uvedené a ďalšie podobné služby dlhodobo odmietajú nastaviť podmienky a mechanizmy pre spravodlivejšie odmeňovanie tvorcov za obsah, ktorý sprístupňujú na svojich platformách, čím výrazne devalvujú hodnotu tvorby umelcov. Text smernice, ktorý prijal výbor minulý týždeň, by v prípade schválenia európskymi poslancami zabezpečil, že tieto platformy by boli zodpovedné za ochranu autorských práv, pričom by museli pristúpiť k spravodlivému odmeňovaniu autorov a súčasne by mali pôsobiť ako rovnocenní partneri na trhu online služieb.

Touto zmenou by sa tak mal vytvoriť základ pre rovnosť podnikania v online prostredí, keďže na svete fungujú viaceré spoločnosti, ktoré vykonávajú svoju činnosť v súlade s existujúcimi pravidlami.

Informáciu pre TASR poskytol Slovenský ochranný zväz autorský