Do nového olympijského cyklu vstúpil slovenský biatlon s novinkami

Za zásadnú sa považujú zmeny v prezídiu, najvyššom výkonnom orgáne, s funkciami šiestich viceprezidentov.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Michal Svítok

Banská Bystrica 28. júna (TASR) - Do nového olympijského cyklu vstúpil slovenský biatlon s viacerými novinkami. Za zásadnú sa považujú zmeny v prezídiu, najvyššom výkonnom orgáne, s funkciami šiestich viceprezidentov. Hlavne na troch z nich si biatlonová verejnosť mohla v minulosti navyknúť, na olympionikov Mareka Matiaška, Pavla Hurajta a Ľubomíra Machyniaka.

"Mali by sme si pripomenúť históriu, naše volebné obdobie pokrýva olympijský cyklus, predchádzajúci s rokmi 2014 - 2018 bol pre nás neštandardný, prerušil sa a mňa poverili, aby som túto periódu dokončil," pripomenul prezident Slovenského zväzu biatlonu Tomáš Fusko. "Nebolo to ľahké, mali sme čo naprávať, aj stabilizovať finančnú situáciu zväzu. Túto etapu sme zvládli a prišiel nový olympijský cyklus s novým volebným obdobím. Opäť ma potvrdili do funkcie prezidenta, výrazne sa však zmenilo prezídium. Financie postráži nový človek z podnikateľskej sféry vo funkcii viceprezidenta pre ekonomiku a marketing Rastislav Málik a očakávame od neho, že by mal financie naštartovať. Naplníme aj vôľu členskej základne zriadiť obchodnú spoločnosť, ktorá by nám mala v ekonomike taktiež významne pomôcť."

Nielen obchodná spoločnosť bude podľa slov Tomáša Fuska nová. "Aj olympionik Marek Matiaško sa podujal na novú úlohu vo funkcii viceprezidenta pre štátnu reprezentáciu. V prezídiu zostal Ondrej Kosztolányi, ktorý sa venuje športovo-technickým činnostiam, športovci si v ňom vybrali za svojho zástupcu Pavla Hurajta a Ľubomíra Machyniaka, taktiež olympionika, sme zvolili za viceprezidenta pre mládež. Nemyslím si že týmito zmenami by sa mala narušiť spolupráca s VŠC Dukla Banská Bystrica, máme s ním nadštandardné vzťahy a dohodu o spolupráci sa chystáme aktualizovať na dlhší čas. Zmeny vo vedení by mali prospieť, zotrel sa nimi aj malý konflikt záujmu spočívajúci v hlavných funkciách, vo VŠC Dukla, a zároveň u nás na zväze."

Osrblie so svojím Národným biatlonovým centrom sa opäť intenzívne hlási v nadchádzajúcej sezóne o slovo, nielen organizovaním majstrovstiev sveta juniorov a kadetov (25.1.-3.2.), ale aj so snahou zvýšiť kredit strediska udelením najvyššej licencie od IBU. "Nie je jednoduché o ňu žiadať," dodáva Tomáš Fusko, "zachádza sa do detailov, je to rozsiahly materiál, v ktorom sa rieši trebárs naše logo, ustálili sme sa na pôvodnom názve Biatlon Osrblie. Licenčná komisia vlani v septembri prehodnotila našu žiadosť, v zásade všetky podmienky spĺňame, jediné, čo treba dorobiť, je mediálne centrum. Ak by sme dokázali urýchlene presscentrum vytvoriť, najvyššiu licenciu by sme dostali možno aj tohto roku. Dostavbu pripravujeme tak, aby sme ju do októbra zvládli. Z toho potom vyplýva aj naša čakateľská pozícia jeden rok a následná kandidatúra na organizovanie Svetového pohára. Do roku 2022 sa už všetky jeho termíny zaplnili a ja verím, že na roky 2023 a 2024 by sme sa o pohár mohli úspešne uchádzať."

Zmeny v reprezentácii sledujú jeden cieľ, stabilizovať všetky tímy. Tomáš Fusko: "Po olympijskom cykle vytvárame nový, aj s obmenou družstiev a realizačných tímov. Začali sme ich skladať a celý proces sme ešte neuzavreli. Momentálne nám začal pri družstve mužov pracovať Daniel Kuzmin, manžel a osobný tréner olympijskej víťazky Anastasie Kuzminovej. Z toho vyplývajú aj spoločné tréningy, spolu s Teréziou Poliakovou, ktorá aj vlani trénovala s Nasťou a bude v tom pokračovať. Prezídium zväzu o tom už rozhodlo, no u žien je situácia zložitejšia, aj napriek tomu, že sú mediálne i výsledkovo úspešné. Realita je taká, že máme štyri konkurencieschopné ženy, viac ich jednoducho nemáme, a tak sme vykročili do sezóny s koncepciou osobných trénerov. Za Kuzminovú a Poliakovú zodpovedá Daniel Kuzmin, za sestry Fialkové tak ako doteraz Anna Murínová. Trénera reprezentácie pre ženy sme nemenovali, príprava po skúsenostiach z vlaňajška by sa však narušiť nemala. Potrebujeme družstvo ešte doplniť a nájsť aj trénera reprezentácie. Zatiaľ sme to vyriešili tak, že sme Mareka Matiaška vymenovali za šéftrénera tímov mužov i žien, so zodpovednosťou za koordináciu v logistike. Pri Anne Murínovej sme podporili jej snahu, keď sa naplno venovala sestrám Fialkovým a spolu s trénerom Bajčičákom vytvorila úspešný model s ďalšou perspektívou."

Na prezídiu SZB schválili dvoch trénerov - manažérov reprezentácii. Marek Matiaško zodpovedá za áčkové tímy mužov a žien, Milan Gašperčík bude z pozície šéftrénera koordinovať mládežnícke tímy juniorov, junioriek, kadetov a kadetiek. "Obaja budú organizovať reprezentácie v letnej príprave a na jeseň sa k ich práci znovu vrátime," spresnil Tomáš Fusko.