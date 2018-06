Posledných 1000 lístkov na Pohodu 2018

TASR

Brány festivalu otvoríme už o sedem dní.

Bratislava 28. júna (OTS) - Presne o sedem dní vstúpia do areálu trenčianskeho letiska prví návštevníci Pohody 2018. Hneď v prvý deň uvidia strhujúcu hudobno-vizuálnu show The Chemical Brothers či koncert reggae legendy Ziggyho Marleyho. Skvelý predpredaj predznamenali rekordne rýchlo vypredané špeciálne ubytovacie kapacity či parkovacie miesta v sektoroch P1 a P2. Aktuálne ostáva v predaji posledných 1000 permanentiek na Pohodu 2018.

V piatok vystúpia virtuózi – popularizátor jazzu Jamie Cullum a excentrická speváčka a gitaristka St. Vincent. Okrem nich na hlavnom pódiu zahrá nastupujúca generácia ostrovnej gitarovej hudby Glass Animals a Blossoms. Silné zastúpenie z ostrovov doplnia Jessie Ware, Ride a Fink. V piatok vystúpi aj nórska speváčka s éterickým hlasom Aurora, americké hviezdy reggae SOJA, rapper Danny Brown a fanúšikov elektroniky v najväčšom stane poteší Helena Hauff.

V sobotu ovládnu veľké pódiá americké hviezdy s neskutočnými príbehmi – pesničkár z oscarového dokumentu Searching for Sugarman Rodriguez a speváčka s nezameniteľným hlasom LP. Okrem nich zahrá aj jedna z najznámejších súčasných švédskych kapiel Little Dragon či skupina Everything Everything (aktuálne nominovaná v dvoch kategóriách na Ivor Novello Awards). Medzinárodné obsadenie dopĺňajú nemeckí Bukahara, Brit Charlie Winston, americkí Calexico, islandská legenda Gus Gus a k nim sa pridá domáca hviezda Jana Kirschner so sláčikovým kvartetom. Mimoriadne silný program čaká v sobotu festivalový amfiteáter, kde zahrá azda najznámejšie sláčikové kvarteto na svete Kronos Quartet, kombináciu afrobeatu a free-jazzu predvedú tUnE-yArDs a temnejšie ladený bude koncert Zeal & Ardor. Tanečný stan rozhýbu Sophie, Onuka, La Femme a rap v podaní kapiel Dälek, Reykjavikurdaetur či miestnej legendy Trosky.

Na návštevníkov čakajú aj viaceré novinky:

V areáli budeme mať zberné miesta, kde za pomoci asistentov môžu návštevníci odnášať a následne triediť odpad až na druhotné suroviny. Okrem ekologického rozmeru si od tejto spolupráce s návštevníkmi sľubujeme ešte čistejšie a príjemnejšie gastro zóny. Zároveň všetok biologický kuchynský odpad sa spracuje priamo na festivale. Pre fajčiarov sme pripravili osobné a veľkokapacitné popolníky (nádoby na stoloch a betónové misy naplnené pieskom). Špeciálne osobné popolníky nájdete v zberných miestach a v Pohoda shope.

Veľká zmena nastane aj v srdci nášho areálu, kde pre ďalší rozvoj letiska tento rok nemôžeme vysadiť kvetinovú lúku. Aj preto sme prišli s iniciatívou Pohoda F(Lovers). V rámci nej sme poprosili našich návštevníkov, aby so sebou na letisko priniesli vlastné kvety. Ďalšou dôležitou novinkou sú aj špeciálne náramky pre návštevníkov pod 18 rokov.

V rámci komunikácie sme zaviedli systém pre našich stálych návštevníkov - tzv. Ambasádorský program. Od mája sme prítomní aj na ďalšej sociálnej sieti Viber, kde okrem noviniek a zaujímavostí môžete získať aj „pohoďácky“ balíček samolepiek (stickerov) pre rok 2018. Skvelé piesne našich umelcov si môžete vypočuť cez naše Pohoda Rádio, oficiálny Spotify a Deezer Playlist či na YouTube kanáli Pohody.

Na Pohode vystúpi vyše 150 mien z 30 krajín sveta. Celkovo čaká na návštevníkov vyše 300 hudobných, tanečných či divadelných vystúpení a rôznych performance. Mimoriadne silne bude zastúpené vizuálne umenie, pestrý program čaká na rodiny s deťmi v ZSE Family parku a v debatných stanoch sa môžete tešiť na zaujímavých hostí.

Tešíme sa na vás 5. – 7. júla 2018 na 22. ročníku festivalu Pohoda.

Posledné lístky v predaji nájdete tu: www.pohodafestival.sk/sk/listky