Overené cestovateľmi: Prefíkané skrýše, kam schováte cennosti na dovolenke

Čo s osobnými a cennými vecami na dovolenke? Na večný problém dovolenkárov existuje riešenie.

Ilustračná foto — Foto: pxhere.com

BRATISLAVA 1. júla - V prípade, že sa nechystáte na letnú dovolenku do veľkého rezortu, kde pri sebe nepotrebujete mať vôbec nič cenné, určite si lámete hlavu nad tým, kam ukryjete svoje peniaze, kľúče a telefóny tak, aby sa zázračne „nestratili“. V prvom rade, by ste pri sebe nemali nosiť zbytočne veľký obnos peňazí. Nie je na škodu si pred odchodom na dovolenku vyhotoviť aj kópiu dokladu totožnosti a pre istotu ho nechať v hoteli v bezpečnom objatí sejfu. Tieto rady určite oceníte, keď vás postretne nešťastie v podobe dlhoprstých.

Nikdy nie na jedno miesto

Čo sa týka peňazí, rozložte si ich aspoň na tri miesta. Nikdy nemajte všetku svoju hotovosť pokope, mnohí totiž kvôli tomu už zaplakali. Prvú tretinu si samozrejme nechajte v peňaženke, druhá môže ísť do opasku určeného na peniaze, no a tá posledná „železná rezerva“, tá by si mala nájsť špeciálne miesto, ktoré zlodejom nenapadne. V prípade, že ste na dovolenke s rodinnými príslušníkmi, rozdeľte cennosti medzi seba. Nikdy by ich nemal nosiť len jeden z vás. Aj v tomto prípade sa znižuje riziko straty všetkého cenného.

Foto: Pixabay.com

Auto ako dômyselná skrýša

Ak ste na dovolenke autom, cennosti si môžete nechať aj tam. Dobré, známe „Auto nie je výklad“, však platí aj v tomto prípade. Áno, veci si tu môžete nechať a zamknúť, nie však nechať ich voľne a viditeľne pohodené. To, pochopiteľne, zlodejom ruky podáva. Využite pri skrývaní napríklad koberčeky alebo miesto pod sedadlom, kam skryjete nielen malé, ale aj trošku väčšie predmety. Keď už spokojný zamknete auto, príde ďalšia úloha na vyriešenie. Kam s kľúčom? Použite rafinovanú skrýšu na oblečení. Na výber máte nátelníky s tajnými vreckami alebo už spomínaný opasok opasok na peniaze.

Foto: pinterest.com, brightside.me

Využite aj vášho drobca

Oddych na pláži a pokojné užívanie si tej správnej atmosféry môže narušiť nepríjemná krádež. Áno, každý si so sebou berieme kľúče alebo kartu od hotelovej izby, nejakú hotovosť, telefóny a iné osobné veci. Tu treba dávať ešte väčší pozor a využiť všetky možné spôsoby na oklamanie zlodeja. Napríklad taká prázdna tuba od balzamu na pery, tá môže slúžiť ako úkryt pre papierové peniaze. Rovnako môže poslúžiť aj prázdna tuba od opaľovacieho krému. Len málokto by sa pozastavil nad vaším krémom a chcel by vám ho zobrať.

iež môžeme použiť aj uteráky, kozmetické taštičky alebo knižky, tu už ale treba byť opatrnejší. No a do tretice tu máme niečo aj pre rodičov malých detí. Plienka je veľmi vhodný a dôveryhodný úkryt pre vaše cennosti. A to nemáme na mysli vášho drobca.