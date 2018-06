Dobré noviny

Dnes o 17:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Staňte sa detektívom a uniknite z uzamknutej miestnosti. Najnovší trend baví ľudí po celom svete a skúsiť ho môžete aj u nás

Najnovším trendom je zamykanie sa do miestností, z ktorých ujdete len v prípade, že zapojíte rozum a logiku. Skúsili ste už niekedy escape room? Tu je niekoľko najzaujímavejších.

BRATISLAVA 28. júna - Ľudia sa chcú odjakživa zabávať. Rôzne hry tu sú s nami už snáď odvtedy, odkedy začal po Zemi kráčať človek. Ako sa však človek vyvíjal, vyvíjali sa aj zábavky. Od drevených hračiek sme sa zrazu dostali k počítačom a herným konzolám, ba dokonca až k virtuálnej realite. Medzi jeden z najnovších trendov však patria aj escape roomy. Počuli ste už o nich?

Von sa dostanete len vďaka spolupráci

Escape roomy pôvodne vznikli v San Franciscu a Japonsku, no dnes je už celkom bežné nájsť ich takmer v každom väčšom meste. Aj na Slovensku je ich hneď niekoľko. Celá pointa escape roomu spočíva v tom, že sa skupina kamarátov či rodina ocitne v uzavretej miestnosti a má určitý presne vymedzený čas na to, aby sa z nej dostala von. Prostredníctvom riešenia rôznych logických úloh a hádaniek.

Úlohou escape roomu je poskytnúť nielen zábavu, ale zároveň aj tímovo spojiť ľudí, ktorí sa v danej miestnosti ocitli. Pretože práve v uzavretom priestore, z ktorého sa dostanete len tak, že spojíte sily, fyzické aj intelektuálne, sa najlepšie ukáže tímový duch skupiny, povaha jednotlivcov či schopnosť spolupracovať. Ukázalo sa, že takéto aktívne trávenie voľného času je skutočne populárne, pretože escape roomy skutočne možno nazvať novým trendom, ktorého obľúbenosť stále len rastie a rastie.

Približne 90 % všetkých escape roomov je typických tým, že majú v sebe zakotvený príbeh. Napríklad môže byť príbehom to, že sa nachádzate v kancelárii vládneho pracovníka a snažíte sa nájsť dôkaz o tom, že daný pracovník vypúšťa prísne tajné informácie, ktoré predáva novinárom či spoločnostiam. Alebo sa snažíte vypátrať bombu v byte teroristu. Ak sa vám túto úlohu podarí splniť v stanovenom čase, a to práve vyriešením viacerých hádaniek, dvere sa otvoria a vy sa dostanete von.

V Paríži sa hráte na Sherlocka Holmesa, v Londýne zabraňujete 3. svetovej vojne

Escape roomy sú, ako sme už spomínali, rozšírené a obľúbené po celom svete. Tu je niekoľko tých najzaujímavejších, ktoré nájdete v Európe.

Paríž - Escape Hunt

V Paríži sa môžete zahrať na samotného Sherlocka Holmesa. Escape room s názvom Escape Hunt vás prenesie do viktoriánskej éry v Anglicku s pravou atmosférou Londýna z druhej polovice 19. storočia. Tu môžete buď pátrať po lupe vynaliezavého vreckára, a to priamo v podzemnom labyrinte, alebo sa môžete snažiť zistiť, čo sa stalo so slávnou kabaretnou tanečníčkou Louise, ktorá zmizla práve pred najdôležitejším vystúpením jej života. Na oba scenáre máte 60 minút.

Štokholm - Roomscape

Escape room vo švédskom Štokholme je údajne vec, ktorú by mal v tomto meste zažiť každý. Ide o jednu z najväčších escape roomov na svete. Švédi vám tu ponúkajú neuveriteľných 7 príbehov a 7 rôznych miestností, z ktorých treba uniknúť. Buď sa môžete snažiť zachrániť svet pred zombie apokalypsou, pokúšať sa uniknúť z väzenia s najvyšším stupňom stráženia, snažiť sa zachrániť posledný vynález legendárneho Nikola Teslu, alebo môžete pátrať po kultovom vrahovi známom pod menom Zodiak. Každá hra trvá 60 minút a je zaručené, že na svoje si tu príde úplne každý.

Londýn - Escape plan

Londýnsky escape room vás prenesie do čias a atmosféry druhej svetovej vojny a vy sa snažíte zabrániť katastrofe, ktorá dokáže zničiť celú Britániu. Je 18. augusta 1940 a nemecké letectvo Luftwaffe práve zaútočilo na Britániu. Ste vojakom a vaša základňa bola práve zbombardovaná. Ste jedinými preživšími a musíte sa dostať do zničenej základne, do operačného centra, kde dokážete aktivovať protiútok a zmobilizovať vaše vlastné letectvo. Najprv zachránite Britániu, avšak čoskoro sa nemecké letectvo obráti priamo proti vám. Dokážete zachrániť aj sami seba? Čas už opäť pracuje proti vám a vy máte na záchranu Británie a seba samého len 60 minút.

Escape room si môžete skúsiť zadarmo aj vy už v tento víkend

A to konkrétne v Bratislave na Tyršovom nábreží v rámci pouličného festivalu Urban Art Festival. Unikátna a celkom nová escape room s detektívnou tematikou s názvom Tajomstvo vínnej pivnice je otvorená pre každého nadšenca tohto typu zábavy a aj pre tých, ktorí si escape room ešte nikdy neskúsili. Vďaka spolupráci Urban Art Festival vol. 2 a Brainteaslava sa môžete už tento víkend nechať zatvoriť do vínnej pivnice a pomocou riešenia hlavolamov a hádaniek sa nielen snažiť dostať von, ale aj vyhrať prekvapenie, ktoré čaká na každého úspešného návštevníka.

