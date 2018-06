TASR

Dnes o 12:36 čítanie na minútu 0 zdieľaní Cudzinci sa zapoja do Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry

Motívom tohtoročnej letnej univerzity je kultúrne dedičstvo v nás so sloganom Spájame svet slovenčinou.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 28. júna (TASR) - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (UK) v Bratislave organizuje 28. ročník Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry pre zahraničných študentov a cudzincov. Uskutoční sa od 1. do 20. júla. TASR informovala Lenka Miller z oddelenia vzťahov s verejnosťou UK.

"Motívom tohtoročnej letnej univerzity je kultúrne dedičstvo v nás so sloganom Spájame svet slovenčinou. Tento rok sa bude vzdelávať takmer 80 účastníkov z 20 krajín sveta," priblížila Miller. Frekventanti sa môžu do vzdelávacích procesov zapojiť v troch špecializovaných kurzoch slovenského jazyka a kultúry, ktoré budú viesť kvalifikovaní lektori.

Program letnej univerzity sa začína otváracím ceremoniálom, ktorý sa uskutoční 3. júla o 16.30 h. Podľa Miller program prebieha vo všetkých jazykových úrovniach (A1 – C1) a pre posilnenie jazykových kompetencií sú pripravené náročnejšie voliteľné lingvisticko-komunikačné semináre, napr. kapitoly zo štylistiky, diskusný klub či adaptované čítanie. Popri vzdelávaní ponúka škola i sprievodný program ako literárny seminár, stretnutie s etnologičkou, divadelné predstavenie, folklórny tanec a nácvik ľudových piesní. Na programe sú aj fakultatívne výlety za kultúrnymi a historickými pamiatkami do blízkeho aj vzdialeného okolia Bratislavy, exkurzia do najkrajších miest Slovenska a pamiatok zapísaných vo svetovom dedičstve UNESCO a multimediálne spracovanie navštívených miest a neopakovateľných momentov do spoločnej Kroniky Letnej univerzity. Slávnostné ukončenie letnej univerzity bude v Moyzesovej sieni 19. júla o 17. h.

Letná univerzita slovenského jazyka a kultúry sa uskutoční pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave Karola Mičietu a štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízka. "Primárnym cieľom je naučiť a zdokonaliť sa v slovenskom jazyku, ale aj rozšíriť jazykovedné, literárne či kultúrne a historické poznatky o Slovensku a Bratislave ako hlavnom meste SR, rozvíjať jazykové kompetencie v odborných predmetoch a získať zručnosti na úspešné absolvovanie prijímacích testov všeobecných študijných predpokladov," uzavrela Miller.