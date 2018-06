Slovenskí študenti opäť mieria na finále pretekov v úspornej jazde

TASR

Počas 34. ročníka pretekov, ktoré budú od 5. do 8. júla, zabojujú so svojím elektromobilom o dobrý výsledok. Za Slovensko predstavia úsporné vozidlá tri študentské tímy.

Ilustračná snímka. — Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Trnava 28. júna (TASR) – Študenti Strednej priemyselnej školy dopravnej (SPŠD) v Trnave sa po svojej minuloročnej premiére v Londýne opäť zúčastnia na Shell Eco-marathon Europe 2018. Počas 34. ročníka pretekov v úspornej jazde, ktoré budú od 5. do 8. júla, zabojujú so svojím elektromobilom o dobrý výsledok. Za Slovensko predstavia úsporné vozidlá tri študentské tímy.

Tím z Trnavy je v tomto roku najmladším a jediným slovenským stredoškolským družstvom. Účastníkom týchto pretekov je od roku 2016, kedy sa študenti úspešne kvalifikovali z okruhu Le Mans vo Francúzku. Vlani absolvovali premiérovú účasť na veľkom finále v Londýne a teraz sa na trať postavia so svojím úsporným elektromobilom opäť. Veľa si sľubujú od vylepšení vozidla. "Tento rok náš elektromobil získava vďaka systému rekuperácie elektrickú energiu aj z kinetickej energie vozidla. Spevnili sme tiež karosériu a zvýšili maximálnu rýchlosť vozidla z pôvodných 35 km/h na 55 km/h," opísala zmeny kapitánka tímu Darina Nádaská. Pedagóg Milan Eliáš, ktorý vedie súťažný tím Dopravák od začiatku, verí v lepší výsledok ako vlani. "Nepostavili sme nové vozidlo, ale urobili sme na pôvodnom opatrenia, ktoré by nám mali pomôcť. Sme mladý účastník tejto súťaže, niektoré tímy chodia na súťaž aj pätnásť rokov, takže sa máme čo a aj od koho učiť. Našou ambíciou je prekonať náš vlaňajší výkon," uviedol. Zvýšením maximálnej rýchlosti by sa mali podľa jeho slov dostať na priemernú rýchlosť nad stanovených 25 km/h. Vymenili tiež, ako dodal, riadenie, čím dosiahli lepšiu ovládateľnosť vozidla. Trnavskí študenti zabojujú o dobrý výsledok v silnej konkurencii 143 tímov z 24 prevažne európskych krajín. "Ak sa umiestnime v strede štartového poľa, budeme radi," povedal Eliáš s tým, že už dnes vedia, čo treba na vozidle vylepšovať a júlovou súťažou si to potrebujú potvrdiť.

Energeticky najefektívnejšie vozidlá planéty, ktoré prejdú na jeden liter paliva alebo jednu kilowatthodinu stovky až tisíce kilometrov, môžu návštevníci vidieť počas pretekov Shell Eco-marathon Europe 2018, ktoré sú súčasťou festivalu Make the Future. Ten prináša vízie o budúcich zdrojoch energie a spôsoboch, ako budú ľudia v mestách žiť, pracovať či cestovať. Dejiskom festivalu je Queen Elizabeth Olympic Park v Londýne.

Okrem Trnavčanov do Londýna pocestujú študenti Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a študenti Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Oba vysokoškolské tímy majú z pretekov viacročné skúsenosti.