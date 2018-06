Kristián Markovič

Toto vám na letisku nepovedia: Na čo všetko máte nárok, keď mešká lietadlo?

Viacerým Slovákom sa už totiž stalo, že do vysnívanej destinácie nemohli odletieť a to len preto, že nemali správne informácie. My vám teraz prinášame zopár užitočných rád, ktoré by ste mali vedieť pred odchodom na letisko.

Cesta na dovolenku je neraz spojená s čakaním na letisku — Foto: BTS

BRATISLAVA 30. júna - Slnko, more, dobrá nálada a predovšetkým oddych. Takto si väčšina z nás predstavuje správnu dovolenku. Mnohí z nás si ju chcú vychutnať za hranicami Slovenska a teda aj bežných každodenných starostí a problémov. Neustále pritom rastie počet dovolenkárov, ktorí na zaslúžený oddych cestujú lietadlom. Ide nielen o rýchly, ale aj pohodlný spôsob prepravy. Pri vzdušnej doprave platia viaceré pravidlá, ktoré je dobré vedieť.

Kedy prísť na letisko a čo si nedať do príručnej batožiny

Ide asi o najznámejšie pravidlá, ktoré sa spájajú s cestovaním lietadlom. Vzhľadom k opatreniam, ktoré majú zaručiť aj vašu bezpečnosť vo vzduchu, trvá vybavenie všetkých vecí oveľa dlhšie ako napríklad na vlakovej alebo autobusovej stanici. Odovzdanie cestovnej batožiny, kontrola leteniek a dokladov totožnosti ako aj bezpečnostná prehliadka pred nástupom do lietadla.

Letecké spoločnosti informujú svojich cestujúcich, že na letisku by mali byť dve hodiny pred plánovaným odletom. Nič však nepokazíte, keď si zvolíte ešte väčšiu časovú rezervu vrátane cesty na letisko. Nikdy neviete, či vás nezdržia kolóny alebo meškajúca MHD.

Foto: BTS

Ak už na letisku ste, nesmiete sa príliš dlho zdržať v kaviarni alebo obchode. Vstupná brána do lietadla sa spravidla uzatvára už 30 minút pred odletom. Na zreteli majte aj zoznam predmetov, s ktorými vás v príručnej batožine do lietadla v žiadnom prípade nepustia. Okrem strelných zbraní a ostrých predmetov, ako sú napríklad nože či manikúrové nožničky, stále platí obmedzenie aj na prepravu tekutín. Zapamätajte si, že tekutiny ale aj pasty, gély a spreje nesmú mať väčší objem ako 100 mililitrov alebo 100 gramov. Týka sa to aj opaľovacích krémov, či potravín. Cestujúci často nevedia, že medzi predmety tekutej povahy sa počítajú aj paštéty, kečupy ale napríklad aj bryndza.

Pozor na cestovné doklady!

Veľký pozor si dajte na cestovné doklady. A tým nemyslíme len to, aby ste si ich pred odchodom na dovolenku nezabudli v kuchyni na stole! Najneskôr mesiac pred odletom si skontrolujte platnosť občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. V prípade potreby vám príslušný Okresný úrad spravidla do 30 dní vystaví nový doklad. V prípade skoršieho vydania sa pripravte, že si za to priplatíte.

Foto: BTS

Ak aj platný pas máte, vyhraté ešte nemusíte mať! Niektoré krajiny mimo tzv. Schengenskej zóny, vyžadujú, aby bol pas platný ešte niekoľko mesiacov po plánovanom návrate z dovolenky. V prípade Turecka je to 5 mesiacov a krajiny Egypt, Omán a Spojené arabské emiráty dokonca 6 mesiacov! Obozretní buďte najmä ak cestujetre s deťmi. Ich pasy majú totiž platnosť len 2 roky od vydania. Pozornosť by mali zbystriť aj ženy po svadbe. Ich priezvisko na letenke, v cestovnej kancelárií sa musí zhodovať s tým na občianskom preukaze alebo pase. Ak ešte nemáte vybavené nové preukazy, používajte ešte dievčenské meno.

Mešká vám lietadlo? Máte nárok na odškodné

Cestovanie lietadlom patrí medzi najbezpečnejšie druhy dopravy. Nevýhodou však je, že neraz sú spojené s niekoľkohodinovým čakaním na odlet. V tejto oblasti máte ako cestujúci viaceré práva, ktoré vám garantuje Európska únia. Napríklad, ak čakáte viac ako dve hodiny po plánovanom odlete, máte nárok na občerstvenie. Môže ísť napríklad o fľašu vody, ale väčšinou to letecké spoločnosti riešia poukážkami, za ktoré si môžete v letiskovom obchode kúpiť niečo na pitie alebo malé pod zub. Ak ale hodiny čakania pribúdajú, zvyšujú sa aj vaše možnosti odškodnenia. Ak už to trvá viac ako 5 hodín, máte nárok na vrátenie plnej ceny za letenku alebo môžete požiadať o alternatívnu trasu cesty na vašu dovolenku. V prípade veľkého meškania či dokonca úplného zrušenia letu má cestujúci nárok na finančnú kompenzáciu. Tá sa pohybuje od 250 do 600 eur podľa vzdialenosti destinácie.