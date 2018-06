Slováci milujú prekonávanie rekordov. Toto sú tie najmilšie a najkrajšie z nich

Dobré noviny

O slovenských rekordoch sa nehovorí často. Vybrali sme preto tie najmilšie a najzaujímavejšie.

BRATISLAVA 29. júna - O šikovnosti a vynaliezavosti Slovákov niet pochýb. Všakovaké rekordy pribúdajú pravidelne a robia našu krajinu výnimočnejšou. Prinášame päticu podľa nás tých najzaujímavejších.

Maxikoryto rezbárov Kanalošovcov

Remeslo má zlaté dno a výsledky práce šikovných remeselných ručičiek sú ozajstným skvostom. Dokázali to aj bratia rezbári Kanalošovci, ktorým sa po 14 rokoch 10. septembra 2017 podarilo v Banskej Bystrici zlomiť rekord v ručnej výrobe dreveného koryta. Predošlú hodnotu rekordu o dĺžke 284 cm z roku 2003 sa im podarilo po 6 dňoch opracovávania kmeňa vŕby červenej pokoriť. Maxikoryto malo dĺžku 455,9 cm, široké bolo 79 cm a hĺbku 35 cm. Marek, Peter a Martin Kanalošovci si tak za svoje dielo prevzali medailu Slovenský rekordman.

Dva rekordy v jeden deň

Slivkové gule, kto by ich nemiloval. V júli minulého roka sa na sídlisku Pri prameni v Levoči s týmito sladkými dobrotami podarilo dosiahnuť rovno dva náročné slovenské rekordy. Členom OZ Pramienok sa na jedenkrát podarilo uvariť najväčšie množstvo slivkových gúľ, presne 1 065 kusov. Celá táto sladká paráda trvala takmer 6 hodín. Tím Pramienok v zložení Jozef Vaľko, Lucia Motyková, Ľubomír Komara a Eva Ďatková však týmto podareným činom nedal bodku za svojim dosahovaním rekordov. Získali totiž ešte druhý certifikát z Knihy slovenských certifikátov a to za ich maxi slivkovú guľu, ktorá mala priemer 38,5 cm. Pokorili tak rekord z roku 2008.

Záplava farebných dáždnikov

Minulý rok sa v Bratislave podarilo v rámci prvého ročníku Urban Art Festivalu vytvoriť krásny a farebný rekord. Nedbalova ulica v centre hlavného mesta sa presne o 17.00 hodine premenila na zázračné miesto. Slovenský rekord v počte otvorených dáždnikov v jeden moment na jednej ulici sa zapísal do Knihy slovenských rekordov. Výnimočný moment sa už na druhom ročníku festivalu budú snažiť organizátori pokoriť. „Minulý rok to bolo 276 otvorených dáždnikov. Tento rok sa chceme pokúsiť tento rekord prekonať a pokoriť tak vlastný rekord,“ prezradil jeden z organizátorov festivalu, výkonný riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu Lukáš Dobrocký. Ak sa chcete do prekonávania rekordu zapojiť aj vy, pripravte si dáždnik a vyrazte už v tento víkend na Urban Art Festival v Bratislave. Nezabúdajte, vstup je voľný.

Najväčší prútený skvost

Na prútené výrobky sú Slováci právom hrdí. Krásne a ručné diela zdobia mnoho domácností a miest. Ten najväčší tvarovaný košík z prútia, ktorý vznikol vďaka rodákovi z Lackovej Stanislavovi Gallíkovi, si našiel svoje miesto v krásnom skanzene pod stredovekým hradom v Starej Ľubovni. Prútené dielo spod rúk pána Gallíka sa zapísalo do Knihy slovenských rekordov 14. júna tohto roku. Na košík vysoký 260 cm s rúčkami, bez nich 225 cm použil slovenský rekordman 1 650 kusov prútia.

Obľúbená spoločenská hra

V centre mesta Zvolen sa 17. júna tohto roku diali veľké veci. Záujemcovia a milovníci spoločenskej hry „Človeče nehnevaj sa“ si prišli na svoje a spoločnými silami zlomili existujúci rekord. Hrala sa nielen klasická hra za stolom ale živá hra. Krásny deň plný smiechu si užili dôchodcovia, rodičia aj malí drobci. Najmladšou účastníčkou bola 3-ročná Ema Borbélyová a najstaršou hráčkou Anna Gálusová. Rekord, na ktorom sa vo Zvolene zúčastnilo 178 hráčov bol zapísaný do Knihy slovenských rekordov a vymazal tak predošlí so 117 hráčmi dosiahnutý v Kováčovej.