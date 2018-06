TASR

Legendárny Matthäus v to má jasno: Toto chýbalo Nemcom na MS v Rusku

Bývalý reprezentant a úspešný tréner Felix Magath hovorí o úpadku nemeckého klubového aj reprezentačného futbalu.

Lothar Matthäus, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Berlín 28. júna (TASR) - Kapitán futbalových majstrov sveta z roku 1990 Lothar Matthäus vidí za vypadnutím Nemecka v základnej skupine tohtoročného šampionátu nedostatok vášne a absenciu lídrov.

"Naše mužstvo nebolo dobre poskladané, chýbal nám tiež tímový duch. Od prvého zápasu sme videli, že niečo nie je v poriadku. Takisto sme nemali hráčov, ktorí by boli zdravo agresívni," povedal Matthäus podľa agentúry DPA.

Bývalý reprezentant a úspešný tréner Felix Magath hovorí o úpadku nemeckého klubového aj reprezentačného futbalu. "Vôbec som si nepredstavoval takéto obrovské zlyhanie. Naše výkony boli zúfale a nestačí iba nájsť vinníka," vyjadril Magath svoj názor prostredníctvom sociálnej siete.

Niekdajší obranca národného tímu Guido Buchwald si nemyslí, že by ťažkú situáciu vyriešila zmena reprezentačného trénera. "Joachim Löw odviedol za 12 rokov výbornú prácu. Situácia by sa mala v pokoji zanalyzovať a tréner by mal ostať vo svojej funkcii."

Spoluhráč Matthäusa a Buchwalda pri zisku titulu svetového šampióna spred 28 rokov Thomas Berthold sa zamýšľa nad krokom Nemeckého futbalového zväzu (DFB), ktorý predĺžil Löwovi zmluvu ešte pred šampionátom. "Tréner urobil chybu pri nominácii. Vynechal Saneho a takisto dvoch útočníkov Petersena a Wagnera, čo sa ukázalo ako nesprávne rozhodnutie."

Podľa bývalého stredopoliara Olafa Thona existuje viacero príčin neúspechu. "Zlyhanie zapríčinilo niekoľko vecí. Potrebujeme najmä okamžitú prestavbu reprezentačného mužstva."