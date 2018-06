TASR

Dnes o 11:20 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Unikátny showroom Schüco je otvorený

Spoločnosť Schüco International KG slávnostne otvorila unikátny multifunkčný showroom na Tomášikovej ulici 19 v Bratislave, ktorý predstaví funkčné riešenia v reálnej mierke.

Unikátny showroom Schüco je otvorený — Foto: Schüco Slovensko

Bratislava 28. júna (OTS) - „Vzhľadom na perspektívy rozvoja regiónu a vysoký záujem o naše produkty, dnes otvárame showroom v srdci Európy, na Slovensku. Neotvárame ho pre seba, ale pre vás, našich partnerov, architektov, spracovateľov, stavebníkov a ďalších, ktorí pracujete s riešeniami Schüco, aby sme vám ich vedeli fyzicky predstaviť. Ďakujem tímu architektov za skvelý návrh, realizačnej spoločnosti za perfektnú inštaláciu v súlade s projektom a obrovská vďaka patrí projektovému manažérovi Romanovi Mojžišovi a celému slovenskému tímu. V neposlednom rade ďakujem majiteľovi budovy za poskytnutie priestorov. Želám showroomu veľa veľa návštevníkov,“ uviedol Senior Vice President spoločnosti Schüco International KG Thomas Humpf pri príležitosti slávnostného otvorenia showroomu. Ide o prvý európsky priestor tohto typu mimo sídlo materskej spoločnosti Schüco v Bielefelde.

Veľké presklenie parteru zo strany Tomášikovej ulice slúži ako výklad a láka návštevníkov nazrieť do showroomu. Hneď za hlavným vstupom privíta hostí biela „vložená štruktúra“, ktorá evokuje interiér a okolitá tmavá časť symbolizuje exteriér. Ing. arch. Martin Smerek od architektov Kuklica, Smerek a Hubinský projekt popísal: „Od začiatku sme uvažovali o prezentovaní vystavovaných prvkov v kontexte mierky architektúry, človeka a okolia. Koncept kontrastu drsného okolia a čistej vnútornej „obálky“ je paralelný s konceptom kontrastu vnímania exteriéru a interiéru, zjednodušene povedané: domu a záhrady. Interiérom showroomu sa vinie logická trasa, ktorá však nie je striktná a návštevník tak môže voľne prechádzať cez perforovanú hmotu bielej „obálky“ do tmavého okolia a späť. Počas svojej „cesty“ showroomom vníma návštevník oceľovú nosnú knižnicu, veľké posuvné rohové dvere s elektrickým pohonom, intímnejšie priestory súkromného posedenia vybavené dubovým akcentujúcim mobiliárom, „nádvorie“ (piazzetta) slúžiace na prednášky a projekciu oddeliteľnú textilným závesom, drevom obloženú stenu s kovovými podstavcami nesúcimi vystavené fragmenty vzoriek produktov, kuchynku s barovým sedením alebo priestor s možnosťou simulácie a pohybu vo virtuálnej realite. Okolitý tmavý priestor vloženej štruktúry je doplnený voľne rozmiestnenou živou zeleňou, ktorá podčiarkuje jeho exteriérový charakter a zároveň ho zjemňuje. Neoddeliteľnou súčasťou showroomu je interiérové osvetlenie. Vložený objekt zhora cez kruhové otvory v streche presvetľujú dizajnové solitérne lustre. Zvonku objektu je obvodové reflektorové osvetlenie posuvné v zavesených koľajniciach, ktoré dopĺňa celkovú svetelnosť.“

Ateliér Kuklica x Smerek v spolupráci s Jurajom Hubinským uspel vo verejnej výzve Schüco spomedzi 18 záujemcov o návrh showroomu. „Na relatívne malej ploche 220 m2 sa podarilo aj vďaka návrhu architektov vytvoriť unikátne spojenie showroomu a priestorov pre školenia, prezentácie a stretnutia s klientami,“ uvádza Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky Schüco International KG na Slovensku a dodáva: „Z pohľadu šírky portfólia našich systémov je nám každý showroom vlastne malý. Dokážeme fyzicky odprezentovať len niekoľko riešení, avšak súčasťou showroomu je aj veľkoplošná obrazovka a „schücovne“ skryté VR okuliare a ďalšie potrebné vybavenie na virtuálnu prehliadku a konfiguráciu ďalších produktov, referenčných objektov vrátane slovenských.“

Vystavených je sedem funkčných vzoriek

Návštevníci majú možnosť sa zoznámiť s funkčnými inštaláciami vzoriek v skutočnej mierke, „naživo“ spolu s odborným výkladom a predvedením. Vstupné dvere do showroomu so systémom DCS (Door Control System) s dotykovým displejom a so snímačom odtlačku prsta tvoria prvú funkčnú vzorku. Hneď za nimi sa nachádza bezrámový posuvný systém Schüco ASS 77.PD HI v rohovom prevedení s otvoreným rohom a v blízkej klientskej zóne okno Schüco AWS 75.SI+, fixná a otváravá časť so systémovým celopreskleným zábradlím. V druhej časti určenej pre rozhovory so zákazníkmi je vystavené zdvojené („kastlíkové“) okno Schüco AWS 120 CC.SI fixná a otváravá časť s integrovanými žalúziami v medzipriestore a nový modulárny posuvný systém Schüco ASE 80.HI. Ide o novinku, zdvižno-posuvný systém so stavebnou hĺbkou krídla 80 mm.

Pri boxe s virtuálnou realitou prehliadku uzatvárajú dva inovatívna a špičkové produkty, ktoré je na Slovensku možné vidieť v takomto prevedení vôbec prvýkrát. Prvou je nový fasádny systém Schüco FWS 35 PD s pohľadovou šírkou stĺpika a priečnika len 35 mm. Druhou novinkou je fasádny systém Schüco FWS 60 CV s pohľadovou šírkou len 60 mm rovnako pri pevných, ako aj otváravých častiach.

Schüco - Systémové riešenia pre okná, dvere a fasády

Spoločnosť Schüco International KG so sídlom v nemeckom Bielefelde vyvíja a dodáva systémové riešenia pre okná, dvere a fasády. Spoločne s viac ako 4900 zamestnancami po celom svete sa spoločnosť usiluje o to, aby bola dnes aj v budúcnosti lídrom odvetvia v oblasti technológií a služieb. Okrem inovatívnych riešení pre rezidenčné a komerčné budovy, Schüco ako špecialista na opláštenie budov ponúka konzultácie a digitálne riešenia pre všetky fázy stavebného projektu - od počiatočnej myšlienky až po návrh, výrobu a inštaláciu. So spoločnosťou Schüco spolupracuje 12 000 spracovateľov, developerov, architektov a investorov po celom svete. Spoločnosť pôsobí vo viac ako 80 krajinách a v roku 2017 dosiahla obrat vo výške 1,575 miliárd eur.

Viac informácií na www.schueco.sk.