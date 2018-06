Kristína Jurzová

Dnes o 14:19 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní Na tradičnú výrobu papiera sme už takmer zabudli. Michal ju opäť prebúdza k životu a cez víkend ju naučí aj vás

Aj vďaka nemu „biele remeslo“, ktoré má takmer 2000 rokov a ktoré je zapísané v zozname svetového dedičstva, nevymrelo. Na rozdiel od iných majstrov si však svoje vzácne tajomstvo nenecháva iba pre seba a naučí to aj vás.

Majster „bieleho remesla“ Michal Horec vo svojej dielni. — Foto: Archív Michal Horec

ZDISLAVA U LIBERCE 28. júna (Dobré noviny) – Dvanásť rokov pracoval v bankovníctve, no jedného dňa si povedal dosť a začal sa venovať tomu, čo ho naozaj baví. Michal Horec (41) do rodného Česka priniesol kúsok Japonska a začal ručne vyrábať papier. Nie však len taký obyčajný, ale špeciálny, ktorý sa na Ďalekom východe vyrábal po celé stáročia a ktorý je dokonca zapísaný v UNESCO. Jedinečné výrobné tajomstvo si však nenecháva iba pre seba a vo svojej rodinnej dielni Papyrea zasväcuje záujemcov do tohto ázijského umenia. A naučí to aj Slovákov.

Galéria

Galéria

Píše sa rok 1999 a rodák zo Zlína sa vybral na cesty po Izraeli. Peniaze nemal, a preto si hľadal brigádu, ktorú nakoniec našiel v ručnej papierni Tut Neyar. „Na začiatku som mal šťastie na papierenského učiteľa Izhara Neumanna, majiteľa izraelskej ručnej papierne, ktorý ma do tajov výrobných postupov zasvätil a všetko ma naučil. Ručnej výrobe papiera som prepadol hneď od začiatku,“ zaspomínal si Michal na okamih, ktorý mu zmenil život.

Listy milostivého Cchaj Luna

Dozvedel sa, že vynález papiera pochádza z Číny a jeho výroba sa spája s menom dvorného cisárskeho úradníka Cchaj Luna, ktorý žil začiatkom 2. storočia nášho letopočtu. Podľa legendy použil vlákna lyka a kôry morušovníkov, bambusových výhonkov, ryžovej slamy a konope, ktoré dlhým máčaním rozložil a pomlel. Kašu zriedil vodou a následne vyformoval pomocou rámu s jemnou rohožou. Takto získaná hmota sa vylisovala, vysušila, až vznikli legendárne „listy milostivého Cchaj Luna“.

Takto nejako mohli vyzerať prvé listy milostivého Cchaj Luna. Foto: archív Michal Horec

Netrvalo to však dlho a papier z Číny sa rozšíril na Kórejský polostrov a v 7. storočí aj do Japonska. A o storočie neskôr sa vďaka arabskej kultúre dostal papier do Európy a spôsobil tu hotovú revolúciu. V 19. storočí však „biele remeslo“ nahradila strojová výroba.

Tá najväčšia kvalita

V malebnej českej dedinke Zdislava u Liberce však ešte aj dnes nájdete ručnú výrobňu papiera. Je to tak vďaka Michalovi, ktorý sa pred piatimi rokmi rozhodol opustiť svoje dlhoročné zamestnanie a spolu so svojou manželkou chcel ukázať ľuďom krásu tohto tradičného umenia. Nebol to však tak trochu risk? „Samozrejme, že som sa bál, žena bola tehotná, začali sme bez klientov, postupne kupovali vybavenie, materiály na výrobu…“ zaspomínal si Michal pre Dobré noviny na svoje podnikateľské začiatky.

Vyrobiť ručný papier je hotový kumšt. Použiť ho však môžete napríklad aj na originálne svadobné oznámenia. Foto: archív Michal Horec

„V propagácii papierne nám však veľmi pomohol japonský papier washi. Proces jeho výroby je dlhý a náročný, napriek tomu stojí za to. Tento papier je dodnes považovaný za to najkvalitnejšie, čo možno v papierenskej oblasti vyrobiť.“

Michala na festivaloch nájdete v dobovom oblečení. Foto: archív Michal Horec

A hoci si niektorí remeselníci, obzvlášť papiernici, strážia svoje výrobné tajomstvo ako oko v hlave, on medzi nich rozhodne nepatrí: „Mňa môj papierenský učiteľ naučil opak, zdieľať s ostatnými vedomosti, výrobné procesy, preto organizujeme kurzy, kde ukazujeme celý výrobný postup a učíme záujemcov vyrábať papier.“

Ako sa vyrába ručne papier?

Každý rok na jeseň sa z moruše ostrihajú vetvičky, zostane iba peň, z ktorého na jar zase vyrašia nové výhonky. Vetvy sa naparia, zlúpu, koža sa čistí, až máme iba svetlé lyko, z ktorého sa papier vyrába. Potom sa lyko varí v zásaditom výluhu z popola, preplachuje sa, ďalej sa čistí, následne rozbúcha drevenými palicami na kašu. Tú potom najprv dáme do kade a môžeme začať so samotnou výrobou papieru.

Výrobný proces je komplikovaný, no ak sa ho raz naučíte, už ho nezabudnete. Foto: archív Michal Horec

Používa sa na to bambusové sito. Technika naberania na sito je veľmi dynamická, so sitom sa trasie, hmota sa zlieva späť do kade a opakovane sa naberá ďalšia. Papier je tak vyrobený z niekoľkých veľmi tenkých vrstiev. Následne sa vzniknutý papier preklopí na plstenú podložku, zlisuje, usuší a biely zázrak je hotový.

„Biele remeslo“ sa môžete naučiť v Michalovej dielni. Foto: archív Michal Horec

Okrem japonskej techniky však využívajú aj európsku. „Odlišností je celá rada, okrem už popísanej techniky naberania na sito je to hlavne rozdiel v materiáloch. V Európe sa papier naberá – čerpá na sito iba jednou vrstvou a používajú sa iné vlákna. U nás papier vyrábame hlavne z ľanu a konope, vieme rozomlieť staré oblečenie a znovu sa tak priblížiť historickému procesu,“ vysvetľuje proces výroby.

„Biele remeslo“ s dušou

Do Michalovej dielne môžete prísť aj na exkurziu a vyrobiť si jeden arch papieru, alebo môžete prísť aj na pol dňa a vyrobiť si malý zošit. Organizujú však aj celovýkendové workshopy, kde sa naučíte celý výrobný postup. Vyučujú tu aj knižnú väzbu, techniky farbenia papieru a s účastníkmi kurzu vyrábajú napríklad aj lampy či tienidlá.

Výroba ručného papiera je precízna práca. Vytvoriť však môžete aj takéto skvosty. Foto: archív Michal Horec

„Byť papierníkom je remeslo, naučíte sa ho a potom ho viete. Rovnako ako murár nepostavil prvú stenu rovno alebo stolár nemal na svojej prvej skrini rovné spoje i v papieri sú vidieť jeho výrobné nedokonalosti,“ ukazuje na papier, z ktorého na zákazku vyrábajú napríklad grafický papier pre výtvarníkov a umelcov, svadobné oznámenia, diplomy, certifikáty, vouchery, listové sady alebo viažu bloky.

Názov značky Papyrea odvodili od latinského názvu papierenskej moruše, z ktorej pochádza lyko na výrobu japonského papieru washi. Foto: archív Michal Horec

Papier značky Papyrea je však výrazne iný ako ten, ktorý bežne poznáme. Dobré noviny sa teda pýtali, v čom je lepší ako ten „pásový“. „Ťažká otázka, každý papier – či ručne, alebo strojovo vyrobený – má svoje špecifiká, ale jeden zásadný rozdiel môžem povedať. Vďaka ručnej výrobe má papier vlákna vo všetkých smeroch a je tak rovnako pevný, či už ho budete ohýbať sprava doľava alebo hore a dole. Stroj naberá kašu na kovový valec a ako voda steká späť do kade, určuje do značnej miery smer vlákien. Je to dosť technická záležitosť,“ vysvetľuje Michal s tým, že ten ich papier má dušu.

Naučí to aj Slovákov

Plány do budúcnosti majú veľké, v Zdislave kúpili veľkú stodolu, ktorú v súčasnosti rekonštruujú na papiereň: „Budeme tak mať viac miesta aj na knihársku a tlačiarenskú dielňu, predajnú galériu aj múzeum.“

Papyrea je rodinný podnik a Michalovi pomáha s výrobou ručného papiera aj jeho šikovná manželka. Foto: archív Michal Horec

Pokračovať však chcú aj v predvádzaní výroby papiera na rôznych akciách, festivaloch, trhoch či jarmokoch. A tešiť sa na nich môžete tento víkend aj na Slovensku. „Z Festivalu zabudnutých remesiel na Červenom Kameni sa stala naša srdcová záležitosť, privezieme papierenskú dielňu, budete si môcť sami vyrobiť papier. Hlavne sa môžete tešiť na úžasnú atmosféru celého festivalu, všetci remeselníci určite predvedú a privezú to najlepšie zo svojej produkcie,“ uzatvára s úsmevom majster „bieleho remesla“ Michal.