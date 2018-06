TASR

Dnes o 10:58 čítanie na 5 minút 0 zdieľaní Poznáme víťazov súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2018

Dňa 18.6.2018 sa uskutočnilo v Bratislave slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenského projektu „Mladý inovatívny podnikateľ 2018“ (išlo už o 12. ročník).

— Foto: JCI–Slovensko/ZUZANA HALVONIKOVA

Bratislava 28. júna (OTS) - Jeho úlohou bolo vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti mladých kreatívnych, inovatívnych podnikateľov, ktorí sú úspešní vo svojom odvetví podnikania. Zároveň môžu byť inšpirujúcim príkladom pre mladých ľudí, ktorí chcú začať alebo začínajú podnikať.

Projekt sa organizoval aj v iných krajinách pod názvom Creative Young Entrepreneur Award. Organizovala ho mimovládna organizácia JCI –Slovensko (Junior Chamber International-Slovakia) v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska a inšpiratívnym magazínom Profit. Junior Chamber International- Slovakia je oficiálnou pobočkou Junior Chamber International, ktorá má zastúpenie v 120 krajinách sveta s počtom vyše 200 000 členov. Spoločnosť je medzinárodnou organizáciou mladých lídrov a podnikateľov. V roku 2015 oslávila 100 rokov od svojho založenia. Združenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým združením súkromných podnikateľov Slovenskej republiky založeným v novembri 1989. Profit je mesačník o ľuďoch, ktorí svojím prístupom k peniazom, životu a sebe vedia inšpirovať ostatných. Odborná komisia podujatia vybrala z prihlásených z celého Slovenska 5 finalistov súťaže a to:

1. MUDr. Tomáš Brngál - spoločnosť Virtual Medicine, s. r. o.

Virtual Medicine je startup, ktorý už takmer 4 roky vyvíja unikátnu medicínsku VR aplikáciu Human Anatomy VR. Mesiac a pol po jej vydaní pre platformu Samsung GearVR si ju stiahli už tisíce ľudí v 149 krajinách sveta bez akéhokoľvek marketingu. Human Anatomy VR robí učenie efektívnejším, interaktívnejším a zábavnejším. Je to prvá a momentálne stále jediná anatomická VR aplikácia na platforme Samsung GearVR a Google Daydream na svete. Google si ju dokonca vybral medzi TOP 3 aplikácie z celého storu na Google Daydream a zaradil ju medzi "featured". Nepriamou konkurenciou je Sectra table. Vo firme momentálne aktívne pôsobí 17 ľudí. Nominovanému sa ako autorovi nápadu podarilo inovovať vzdelávanie študentov medicíny. Virtual Medicine spolu so svojimi partnermi vytvoril na Slovensku 3 virtuálne anatomické učebne vďaka ktorým sa možu študenti vzdelávať pomocou najmodernejších technológií.

Pavol Čekan, PhD. – spoločnosť MultiplexDX, s. r. o. (Foto: JCI–Slovensko/ZUZANA HALVONIKOVA)

2. Pavol Čekan, PhD. – spoločnosť MultiplexDX, s. r. o.

Spoločnosť MultiplexDX je inovatívna biotechnologická spoločnosť založená medzinárodným tímom renomovaných vedcov. Zameriava sa na vývoj produktov, ktoré pomôžu spresniť diagnostiku rakoviny, znížia počet chybných diagnóz a pomožu zvýšiť počet ľudí, ktorí rakovinu prekonajú. Spoločnosť predáva prvé produkty, ktoré tvoria časti cieľovej technológie Multiplex 7+, významným výskumným ústavom a zdravotníckym zariadeniam.Tím tvoria renomovaní špecialisti z oblasti biochémie, biológie a biofyziky s dlhoročnými skúsenosťami v popredných výskumných inštitúciách ako Rockefeller University či National Cancer Institute ako aj farmaceutických spoločnostiach. Scientific Advisory Board MultiplexDX tvoria svetové kapacity z multi-disciplinárnych odborov, vrátane laureáta Nobelovej ceny. Medzi zákazníkov patria rakovinové inštitúty, univerzity i biotechnologické firmy: National Institute of Health, Albert Einstein College of Medicine, National Cancer Institute, Universitätsklinikum Düsseldorf, Cornell University, The Rockefeller University. MultiplexDX už má na trhu 3 diagnostické subprodukty.

Ing. Andrej Dula - spoločnosť SPECTER SPORTS, a. s. (Foto: JCI–Slovensko/ZUZANA HALVONIKOVA)

3. Ing. Andrej Dula - spoločnosť SPECTER SPORTS, a. s.

SPECTER SPORTS je startup vo svojom prvom roku pôsobenia. Po viac ako 2000 hodinách testovania a viac ako 18 mesiacoch vývoja majú vyrobený produkt, ktorý vyhovuje hráčom od úrovne NHL až po amatérskych hokejistov a deti. Produkt a technologický postup chránia patentovou prihláškou. S ich páskou už aktívne hrá niekoľko desiatok profesionálnych hokejistov či už v NHL alebo na reprezentačnej úrovni (Chára, Olvecký, Valach, Majdan atď) Aktuálne vstupujú do fázy marketingu a predaja v Českej republike a na Slovensku. Konkurenciou je klasická páska na hokejku, ktorá sa používa už 100 rokov a oni vyvinuli jej dokonalejšiu verziu. Aktuálne má SPECTER SPORTS team 7 ľudí.

Ing. Andrej Fogelton, PhD. – spoločnosť Ing. Andrej Fogelton (Foto: JCI–Slovensko/ZUZANA HALVONIKOVA)

4. Ing. Andrej Fogelton, PhD. – spoločnosť Ing. Andrej Fogelton

Poslaním firmy je slogan: “Chrániť oči je našou prioritou“. Sústreďujú sa vo firme na intuitívne, múdre, interaktívne a priateľské rozhranie. Vyvinuli aplikáciu s algoritmom na detekciu žmurkania. Jednoducho pozorujú naše žmurknutia, osvetlenie v miestnosti a dobu nečinnosti PC, aby nás upozornili, ak niečo nie je v poriadku, a tým nás chcú chrániť pred suchými očami (bolesť očí, podráždenie, suchosť, zahmlené videnie či bolesť hlavy).

Mgr. Jana Kadaňková - spoločnosť Mgr. Jana Kadaňková-popka.sk (Foto: JCI–Slovensko/ZUZANA HALVONIKOVA)

5. Mgr. Jana Kadaňková - spoločnosť Mgr. Jana Kadaňková-popka.sk

Podnikať ako živnostníčka začala 1.1.2016. Aj keď značka popka.sk existuje od roku 2006, venovala sa však len textilnej handmade tvorbe. Založením živnosti začala organizovať a lektorovať kurzy šitia v Prešove, Košiciach. Tiež rozbehla projekt Veselé rúška. Veselé rúška vznikli v decembri 2015, keď jej deti chytili virózu. Obehala snáď všetky lekárne a zdravotnícke potreby, no detské rúška na tvár nenašla. Ako vynaliezavá mama a krajčírka sadla k stroju a rúška na ústa im ušila. S myšlienkou veselých rúšok na tvár sa začala zaoberať po pozitívnych ohlasoch na FB profile popka.sk, kde prezentuje svoju textilnú tvorbu. Veselé rúška sú určené detským aj dospelým pacientom, lekárom, sestričkám, laborantom a nemocničným zamestnancom, ktorí ochranné rúška musia nosiť pri svojej práci, bežným ľudom, ktorí berú ohľad na druhých a snažia sa neroznášať chorobu okolo seba.

Udelenie špeciálnych cien:

„Cena BMW za inovatívnosť“- Cenu získava Pavol Čekan, PhD. - spoločnosť MultiplexDX, s. r. o.

„Cena Profitu za najinšpiratívnejší podnikateľský príbeh“ - Cenu získava Ing. Andrej Fogelton, PhD.

„Cena J&T Banky za ekonómiu“ - Cenu získava Pavol Čekan, PhD. - spoločnosť MultiplexDX, s. r. o.

„Cena podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - mladému podnikateľovi v oblasti informačných technológií“. Cenu získava Tomáš Brngál – spoločnosť Virtual Medicine, s. r. o.

Absolútny víťaz - hlavná cena

Na základe rozhodnutia odbornej komisie pre posudzovanie nominácií sa absolútnym víťazom stal Pavol Čekan, PhD. - spoločnosť MultiplexDX, s. r. o.

Špeciálni partneri podujatia: Slovak Business Agency a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku