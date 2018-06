Kristína Jurzová

Dnes o 11:49 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vedci šokujú: V našej slnečnej sústave asi nie sme sami

Snáď nikto nepredpokladal, že po veľkolepom objave na Marse príde niečo ešte väčšie. Ono sa to však stalo. A dokonca to môže zmeniť dejiny nášho vesmírneho bádania.

Ilustračné foto. — Foto: Pexels

WASHINGTON 28. júna (Dobré noviny) - Americkí vedci z NASA našli zrejme jeden z najväčších objavov pre ľudstvo. Zistili totiž, že v našej Slnečnej sústave pravdepodobne nie sme sami. A náš najbližší žijúci „sused“ sídli na jednom z mesiacov, ktorý patrí k planéte Saturn.

Konkrétne ide o mesiac Encedalus, ktorý sa vyznačuje tým, že má množstvo hlbokomorských otvorov. A práve veľké organické molekuly, ktoré sa vesmírnym vedcom podarilo nájsť, ukazujú, že tento mesiac obsahuje "všetky základné požiadavky na život, ako ho poznáme".

Objav oficiálne potvrdili

Za veľkým objavom stojí sonda Cassiny, ktorá skúmala materiál z trhlín na ľadovom povrchu Enceladusu. Vzorky boli odobraté ešte krátko predtým, než sondu poslali do atmosféry Saturna, kde následne zanikla

Medzinárodný tím výskumníkov však intenzívne študoval získané údaje a našiel dôkaz o tom, že vzorky obsahovali látky bohaté na uhlík vytvorené priamo v srdci mesiaca. Vedci následne oficiálne potvrdili svoj objav.

Dramatický oblak vodného ľadu a pary z južnej polárnej oblasti Saturnovho mesiaca Enceladus. Snímku sa podarilo zachytiť sonde Cassini počas prvého blízkeho prieskumu kozmických lúčov ľadového mesiaca, 17. februára 2005. Foto: NASA

„Komplexné organické molekuly však nemusia nevyhnutne poskytovať prostredie na život, ale na druhej strane sú nevyhnutným predchodcom života,“ povedal Frank Postberg z univerzity v Heidelbergu, ktorý viedol výskum. „Predtým nebolo známe, či na Enceladuse prebieha zložitá organická chémia - a teraz to už vieme.“

Nad rámec očakávaní

Nový objav je vyvrcholením rokov práce sondy Cassini, ktorá získavala údaje zo Saturnu v rekordnej blízkosti. Počiatočné prieskumy našli dôkaz o obrovskom oceáne plnom vody, ktorý sa nachádza pod ľadovou kôrou. Následné prelety ukázali náznaky menších organických zlúčenín, ako je metán, ale aj dôležitý chemický prvok vodík, ktorý slúžil ako náznak hlbokomorských hydrotermálnych vetracích otvorov.

Hydrotermálna aktivita v jadre Enceladusu a vzostup biologicky bohatých bublín. Foto: NASA

„Vodík poskytuje zdroj chemickej energie podporujúci mikróby, ktoré žijú v oceánoch Zeme v blízkosti hydrotermálnych vetracích otvorov,“ uviedol doktor Hunter Waite, ktorý sa podieľal na štúdii na Southwest Research Institute.

„Len čo zistíte potenciálny zdroj potravy pre mikróby, ďalšou otázkou je: Aký je charakter komplexnej organickej látky v oceáne? Toto zistenie predstavuje prvý krok v našom porozumení. Zložitosť v organickej chémii je nad rámec našich očakávaní,“ dodal Waite s tým, že ich zistenia boli zverejnené v časopise Nature.

Predčili aj objav na Marse

Táto správa prichádza pritom iba krátko po tom, ako NASA oznámila, že na Marse našli „zložky pre život“ - objav, ktorý vedci privítali ako najlepší dôkaz mimozemského života.

Údaje zozbierané na „červenej planéte“ boli síce oveľa podrobnejšie ako nálezy sondy Cassini na mesiaci Enceladus, ale objavy z posledných 12 až 15 mesiacov vyzdvihli vzdialený mesiac Saturnu ako jedno z najpravdepodobnejších miest na život v našej Slnečnej sústave.

Doktor Postberg uviedol, že pravdepodobnosť extrémneho života na Enceladuse sa zvyšuje, ale v súčasnosti nie sú naplánované žiadne misie, ktoré by pokračovali v diele sondy Cassini.

Avšak technológia na testovanie takéhoto života existuje a predpokladá sa, že v najbližších piatich rokoch sa rozhodne o ďalších misiách na „lov mimozemšťanov“ v tomto „vodnom svete“.

„Je to, samozrejme, jedna z najväčších vedeckých otázok - mimozemský život: áno alebo nie? - a tu je miesto, kde si to môžeme skontrolovať," skonštatoval Postberg. „Máme tu obývateľné prostredie a máme prostriedky na to, aby sme zistili, či existuje skutočný mimozemský život alebo nie.“