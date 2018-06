TASR

NHL: Pittsburgh si udržal stredného útočníka Sheahana

Generálny manažér klubu Jim Rutherford to oznámil len pár hodín po tom, ako Pittsburgh vymenil Conora Shearyho a Matta Hunwicka do Buffala a urobili si tak priestor pod platovým stropom.

Riley Sheahan. — Foto: TASR/AP

Pittsburgh 28. júna (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Pittsburgh Penguins podpísal nový ročný kontrakt v hodnote 2,1 milióna dolárov s útočníkom Rileym Sheahanom.

Generálny manažér klubu Jim Rutherford to oznámil len pár hodín po tom, ako "tučniaci" vymenili Conora Shearyho a Matta Hunwicka do Buffala a urobili si tak priestor pod platovým stropom.

Dvadsaťšesťročný defenzívny center odštartoval uplynulý ročník v Detroite, no už v októbri sa presunul do Pittsburghu. Dokopy nastúpil v základnej časti na 81 duelov a získal 32 bodov (11+21). V play off pridal v 12 zápasoch tri body (1+2). Celkovo odohral v ZČ NHL 365 stretnutí a nazbieral 130 bodov (49+81), vo vyraďovačke získal v 29 zápasoch sedem bodov (3+4).