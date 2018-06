TASR

FORTUNA LIGA: Žilina získala talentovaného Macedónca Fazlagica

Osemnásťročný Fazlagic sa dohodol na zmluve do 31. decembra 2022.

Žilina 28. júna (TASR) - Fortunaligový klub MŠK Žilina získal do svojich služieb mládežníckeho reprezentanta Macedónska Enisa Fazlagica. Naopak, v klube skončil František Kubík.

Osemnásťročný Fazlagic sa dohodol na zmluve do 31. decembra 2022. Kreatívny stredopoliar naposledy pôsobil v drese úradujúceho majstra Macedónska KF Shkendija, za ktorý odohral 16 zápasov a strelil dva góly. "O Fazlagica sme sa zaujímali už v zime, bolo to však komplikované, nakoľko až v marci, po prestupovom termíne dovŕšil hranicu 18 rokov. Preto sme sa o neho zaujímali aj teraz. Je to talentovaný hráč do stredovej formácie, pričom prechádza všetkými reprezentačnými výbermi Macedónska. Dlhodobo sme ho sledovali, samotný hlavný tréner Jaroslav Kentoš ho bol osobne pozrieť vo finále macedónskeho pohára. Máme od neho očakávania, no vzhľadom na jeho vek a príchod do nového prostredia budeme mať aj trpezlivosť. Veríme, že Enis, ktorý má výrazný potenciál, bude veľkým prínosom do budúcnosti," uviedol pre klubovú stránku športový manažér Karol Belaník.

"Som šťastný, že už som s tímom a môžem sa pripravovať na nové výzvy. Žilinu vnímam ako ambiciózny klub, kde napriek mladému veku môžem dostať šancu. Práve preto som sa rozhodol pre šošonov. Verím, že pomôžem klubu pri jeho ambíciách a zároveň budem napredovať a pravidelne hrávať. Chcem hlavne, aby bola úspešná Žilina a následne môžem byť úspešný aj ja," povedal Fazlagic.

V utorok ukončila Žilina po vzájomnej dohode spoluprácu s 29-ročným univerzálom Františkom Kubíkom. "V jeho ďalšej futbalovej kariére mu prajeme veľa šťastia," píše sa v stanovisku klubu.