TASR

Dnes o 08:56 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Cyklus Music & Film oslávi 5. výročie s Beatles a ich Žltou ponorkou

Animovaná fantazijná komédia vznikla na motívy rovnomennej piesne Johna Lennona a Paula McCartneyho.

The Beatles — Foto: TASR/AP

Bratislava 28. júna (TASR) - Legendárny animovaný film Žltá ponorka (1968) s členmi hudobnej skupiny Beatles oslavuje 50 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti ho premietne bratislavské Kino Lumiére v digitálnej podobe s remastrovaným obrazom a zvukom. Projekcia v piatok 29. júna o 20.30 bude zároveň oslavou piateho výročia spustenia cyklu Music & Film.

"Pri tejto príležitosti bude vstup na film Žltá ponorka voľný," informovala TASR Simona Nôtová, tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).

Animovaná fantazijná komédia vznikla na motívy rovnomennej piesne Johna Lennona a Paula McCartneyho. Členovia skupiny Beatles v nej dostanú za úlohu zachrániť mesto pred modrými gaunermi. Vydajú sa preto žltou ponorkou cez oceán plný nástrah a nebezpečenstva, aby hudbou porazili zlo.

Vznik filmu však nebol úplne priamočiary. "Beatles podpísali so spoločnosťou United Artists zmluvu na tri celovečerné filmy. V roku 1964 mal premiéru prvý film Ťažký deň (A Hard Day's Night) a o rok neskôr druhý film Help! Oba režíroval Richard Lester," približuje genézu filmu programový dramaturg cyklu Music & Film Miro Ulman. Kapele sa podľa jeho slov veľmi nechcelo ísť do ďalšieho projektu, pretože s výslednou podobou druhého filmu neboli veľmi spokojní: "Preto sa narýchlo rozhodli pre animovaný film. Pôvodne v ňom mali i hovoriť, ale napokon Paula, Johna, Georgea a Ringa nahovorili iní umelci a štvorica sa naživo ukázala až v samotnom závere. Dôvod bol jednoduchý - podľa zmluvy sa mali objaviť vo filme."

Režisérom filmu je George Dunning, ktorý v rokoch 1965 až 1967 nakrútil 39 epizód seriálu The Beatles. Podoba členov kapely vychádzala z videoklipu k piesni Strawberry Fields Forever, kresby vytvoril nemecký výtvarník Heinz Edelmann, rodák z Ústí nad Labem. Scenár k filmu napísali štyria autori, bol medzi nimi aj Erich Segal, autor bestselleru Love Story. Na filme celkovo pracovalo viac ako 200 umelcov počas 11 mesiacov. Slávnostná premiéra sa uskutočnila v londýnskom Palladiu 17. júla 1968. Vo filme znejú najznámejšie piesne slávnej liverpoolskej štvorice ako Lucy In The Sky With Diamonds, Nowhere Man, Eleanor Rigby, All You Need Is Love a ďalšie. Dopĺňajú ich inštrumentálne skladby, ktoré skomponoval a aranžoval George Martin.

Aktuálna jednodňová premiéra filmu Žltá ponorka vo Veľkej Británii, Írsku, USA a Kanade sa uskutoční v nedeľu 8. júla. Film sa pri príležitosti 50. výročia vzniku dostáva do kín s reštaurovaným obrazom s rozlíšením 4K a surround zvukom. "Samotný film obsahuje širokú škálu v tom čase ešte experimentálnych animačných techník. Pri reštaurovaní bolo najzložitejšie určiť, čo sú chyby a je potrebné opraviť, a naopak, ktoré časti filmového políčka síce vyzerajú byť chybné, ale boli súčasťou pôvodnej animácie a musia sa zachovať," vysvetlil Ulman.

Voľné vstupenky sa budú vydávať v pokladni kina v deň projekcie od 19.00 do naplnenia kapacity kinosály (195 miest). Maximálny povolený výber na jednu osobu je päť vstupeniek.