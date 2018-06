TASR

Dnes o 08:52 čítanie na minútu 0 zdieľaní NHL:Buffalo získalo z Pittsburghu útočníka Shearyho a obrancu Hunwicka

Za obchodom stojí najmä generálny manažér Sabres Jason Botterill, ktorý dlhé roky pôsobil v Pittsburghu ako asistent GM a Shearyho veľmi dobre pozná.

Hokejista Conor Sheary (vľavo), archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Buffalo 28. júna (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Buffalo Sabres sa v noci na štvrtok posilnil o útočníka Conora Shearyho a obrancu Matta Hunwicka z Pittsburghu.

Penguins na oplátku získali výber v 4. kole budúcoročného draftu, ktorý sa môže zmeniť na výber v 3. kole a najmä si uvoľnili priestor pod platovým stropom v hodnote 5,5 milióna dolárov. Ten chcú využiť počas trhu s voľnými hráčmi, ktorý sa otvára v nedeľu.

Za obchodom stojí najmä generálny manažér Sabres Jason Botterill, ktorý dlhé roky pôsobil v Pittsburghu ako asistent GM a Shearyho veľmi dobre pozná. Dvadsaťšesťročného krídelníka nikdy do NHL nedraftovali, no postupne sa do nej cez univerzitnú NCAA a nižšiu AHL dokázal prepracovať a boli to práve "tučniaci", ktorí mu dali šancu.

V ich drese získal v roku 2017 Stanleyho pohár, keď hral popri kapitánovi Sidneym Crosbym a v 61 dueloch základnej časti nazbieral 53 bodov (23+30), v 22 stretnutiach play off pridal ďalších sedem (2+5). V uplynulom ročníku sa mu už tak veľmi nedarilo, v 79 zápasoch ZČ nazbieral 30 b (18+12) a v 12 play off dosiahol dve asistencie.

"Ľudia mu hovorili, že to nedokáže, no on si našiel cestu do NHL. Také odhodlanie, súťaživosť a pracovná etika sú niečo, čo sme hľadali," povedal Botterill, ktorý mal prsty v príchode Shearyho do Pittsburghu v roku 2014. V Buffale by mal dostať šancu v prvých dvoch útokoch popri centroch Jackovi Eichelovi alebo Ryanovi O'Reillym.

Tridsaťtriročný Hunwick odštartoval kariéru v NHL v drese Bostonu, neskôr pôsobil v Colorade, NY Rangers, Toronte a vlaňajší ročník odohral v Pittsburghu. V 42 dueloch si pripísal na konto 10 bodov (4+6). V ZČ odohral dokopy 521 zápasov a nazbieral 117 bodov (25+92), v 26 štartoch v play off pridal sedem asistencií. Na konte má bronz z MS 2013.